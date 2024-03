夢の格安宿泊が実現！トクー！「ウルトラトクー市」

クーコムが運営する会員制サイト「トクー!」は、2023年10月23日(月)、日本のホテル業界に地殻変動をもたらす革命的プロジェクト、「ウルトラトクー市」の発足を発表しました。

そして今回、2024年3月29日(金)よりGW期間を含めた宿泊予約の受付がスタートしました。

トクー!「ウルトラトクー市」

ホテル業界にとっての永遠の悩み、それは空室の山。

しかし、「トクー!」が送客手数料を100%カットし、最大90%オフの宿泊を実現!GWから夏休みまで、あらゆる時期に激安で宿泊をすることが可能になりました。

〈ホテル割引例〉※全て素泊まりの税込み価格となります。

・塩原温泉 渓流を望む野天風呂 湯守田中屋(栃木県 塩原温泉郷)

4名1室1人あたり 6,600円→578円〜 91%OFF

・高湯温泉 花月ハイランドホテル(福島県 高湯温泉)

5名1室1人あたり 7,000円→540円〜 92%OFF

・甲州湯村温泉 柳屋(山梨県 湯村温泉)

5名1室1人あたり 7,150円→825円〜 88%OFF

・天竜峡温泉 〜絶景風呂と食の宿〜 龍峡亭(長野県 飯田市 天竜峡温泉)

3名1室1人あたり 9,350円→800円〜 91%OFF

※食事つきプランも用意されています。

そして、2024年3月29日(金)20時より、GW期間を含む予約受付がスタート!

上記の宿泊施設以外にも約20軒の宿が販売されるので、このチャンスを逃す手はありません。

旅行の新しい常識、それが「トクー!」のウルトラトクー市です。

旅の新たな次元を体験しましょう!

■概要

・コーナー名 : ウルトラトクー市

・対象 : トクープライム会員

・販売開始日時: 平日20時より販売開始

・年会費 : トクープライム会員 6,960円(580円/月の分割払い)

※初年度は 3,480円(290円/月の分割払い)

※全て税込価格です

・URL :

ウルトラトクー市

