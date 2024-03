レディースパンツが最大50％OFFに！アパレル アイ「CAFE TABi(カフェタビ)　オンラインショップ4周年記念[創業祭]」

繊維の町“広島県・福山”で、レディースパンツの企画・製造・販売を行う「アパレル アイ」は年間54万本のパンツを生産しています。

日頃の感謝を込めて、お得にお買い物ができる年に一度のイベント『CAFE TABi(カフェタビ) オンラインショップ4周年記念[創業祭]』を2024年3月29日(金)から公式オンラインショップのCAFE TABi(カフェタビ)オンラインショップにて開催します。

開催日時 : 3月29日(金)15:00〜4月22日(月)10:00

CAFE TABi(カフェタビ)オンラインショップで販売している商品は企画・糸・生地の選定まで自社で実施。

ベーシックなデザインだからこそ「はきやすい」「長く使える」という基本を忠実に守り、独自デザインのパンツを熟練の職人が一つひとつ丁寧に縫い上げることで生まれる、確かな品質と安心感を届けています。

忙しい毎日をおくる全ての女性にもっと軽やかに、自分らしくオシャレを楽しんで欲しいという想いからスタートしたカフェタビ。

近所のカフェで過ごす日常も、ふらっと楽しむ旅行先でも、快適に過ごせるレディースパンツを取り揃えています。

もっとたくさんの人に、もっとたくさんのパンツをはいてほしいから、4周年の感謝の気持ちを込めて創業祭を開催します。

『創業祭』について

カフェタビ オンラインショップは開店して4周年を迎えることができました。

日頃から利用されている方へ感謝の気持ちを品質と価格に込めて「5大企画」を用意。

はじめての方でもすぐに使える「最大1,500円OFFクーポン」をプレゼント。

(1)最大1,500円OFFクーポンを利用者全員にプレゼント

レディースパンツ全品対象。

きっとお気に入りの1本が見つかるはずです。

(2)週替わりの目玉商品が50%OFFで登場

創業祭だけの特別価格

※各種クーポンの併用はできませんので、ご了承ください。

(3)会員限定 全額キャッシュバックレビューキャンペーン

創業祭期間中にレビュー投稿がきたお客様の中から、毎週1名様をレビュー大賞にお選びします。

レビュー大賞に選ばれたお客様には、レビュー投稿いただいた対象商品の商品価格全額分をポイントにてキャッシュバックします。

(4)最後の5日間はポイント10倍でフィナーレ

創業祭グランドフィナーレ開催決定。

最後の5日間限定で、購入時のポイントが10倍に。

(例)購入金額10,000円→通常100円分のポイント付与のところ、1,000円分のポイント付与。

(5)期間中は送料無料でお届け

創業祭の期間中は全品送料無料でお届けします。

360°ストレッチで脚さばきバツグン 春に歩きたくなるテーパードパンツ 股下70cm

通常価格:8,480円(税込)→キャンペーン価格:4,240円(税込)

※週替わり目玉商品

360°ストレッチで脚さばきバツグン 春に歩きたくなるテーパードパンツ 股下70cm

シリーズ累計80万本突破!新色登場!ラクの美(び)ストレートパンツ 股下72cm

通常価格:6,500円(税込)→キャンペーン価格:3,250円(税込)

※週替わり目玉商品

シリーズ累計80万本突破!

新色登場!ラクの美(び)ストレートパンツ 股下72cm

落ち感たっぷりで高見え度バツグン!歩くたびに揺らめく、とろみピンタックワイドストレートパンツ 股下65cm

通常価格:6,500円(税込)→キャンペーン価格:3,250円(税込)

※週替わり目玉商品

落ち感たっぷりで高見え度バツグン!

歩くたびに揺らめく、とろみピンタックワイドストレートパンツ 股下65cm

