HT-S100F

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　「BCNランキング」2024年3月4日から10日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　ホームシアターシステム

HT-S100F（ソニー）

2位　サウンドバー

HT-A3000（ソニー）

3位　サウンドバー

HT-X8500（ソニー）

4位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー

DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）

5位　サウンドバー

SR-B20A（ヤマハ）

6位　Bose TV Speaker（BOSE）

7位　HS214（Hisense）

8位　サウンドバー

SR-B30A(B)（ヤマハ）

9位　Razer Leviathan V2 X

RZ05-04280100-R3M1（Razer）

10位 JBL BAR 300

JBLBAR300PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。