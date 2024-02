犬を飼うことが、飼い主のメンタルの維持や苦痛の緩和に貢献してくれることが、過去の研究で示されています。しかし、 幸福 度という観点から見ると、 ペット は人間をそれほど幸せにしてくれるわけではない可能性があることが、新しい研究で判明しました。The Perks of Pet Ownership? The Effects of Pet Ownership on Well-Being During the COVID-19 Pandemic - William J. Chopik, Jeewon Oh, Rebekka Weidmann, Jonathan R. Weaver, Rhonda N. Balzarini, Giulia Zoppolat, Richard B. Slatcher, 2023

一般的に、 ペット は個人の 幸福 にプラスに働くと考えられているため、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミックの時期には ペット を飼うことがよく奨励されました。 ペット の飼育が、パンデミックに苦しむ人々の 幸福 度を向上させたのかを検証するため、ミシガン州立大学の研究チームは、2020年5月に3回に分けて合計767人を対象とした調査を行いました。調査には、 ペット が果たした役割を振り返って自由形式で回答してもらう アンケート と、複数の指標により 幸福 度を定量的に評価する分析を組み合わせる混合方式が採用されました。 アンケート に回答した ペット の飼い主の中には、 ペット がリモートワークの邪魔をしたり、 ペット の健康を心配しなければならなかったりと、 ペット を飼うことの負担を報告する飼い主もいました。また、寿命が短い動物を飼っている人は、 ペット ロスの悲しみを挙げることもありました。しかし、全体的に見ると否定的な意見よりも肯定的な意見の方が多く、飼い主たちは ペット が自分たちを幸せにして、気持ちを前向きにし、愛情や親しみを与えてくれると回答しました。例えば、ある女性は「 ペット をどこにでも連れて行いって、日々の経験を共有しています。そうすると、自分が孤独だと感じることはありません」と話しました。また、犬を飼っている人の中には心強い番犬として飼っているという人もいたほか、癒やしの効果を期待してアニマルセラピーとして ペット を飼っている人もいたとのこと。ところが、 ペット を飼っている人の 幸福 度を測定して飼っていない人と比べたところ、ほとんど差が見られませんでした。この結果には、 ペット の種類や数、 ペット との親密さは関係なく、また飼い主の性格の影響もありませんでした。研究チームは、「 ペット の飼い主とそうでない人の 幸福 度に差がないのは、 ペット を飼っていない人は自分を幸せにしてくれるさまざまなものを他に見つけて、それで自分の人生を豊かにしているからではないか」と考えています。また、 アンケート の中で ペット の飼い主たちが言及したように、 ペット を飼うことの負担がポジティブな効果を相殺している可能性もあります。今回の調査結果について、ミシガン州立大学心理学部のウィリアム・チョピック氏は、「人は ペット を飼うと幸せになれるといいますが、実際に 幸福 度を測定してみると、そうでもないようです。人は知り合いが孤独だったり、仲間を欲しそうにしたりしていると、 ペット を飼うことを勧めるものですが、そういう人が考えているほど大きな変化がもたらされる可能性は低いでしょう」と話しました。なお、 ペット がパンデミックに苦しむ人間をそれほど 幸福 にしなかった一方で、リモートワークなどで飼い主が家にとどまる時間が増えたことにより ペット 、特に猫の 幸福 度は上昇した可能性があることが、別の研究によって判明しています。パンデミックで ペット の多くが幸せになった可能性、特にネコ - GIGAZINE