¡ÚÅìµþ¡¦2026ºÇ¿·¡Ûº£¤¬½Ü¤Î¡È¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É16Áª¡Ã¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¤ä¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤ÎÀäÉÊ¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤Ç
¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
Shop.1
¡Ú¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ûºù¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥ëŽ¥¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢ºù¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÂ·¤¨¤¿¡Öºù¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤òÄó¶¡Ãæ¡£
¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡¢ºù¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¢ËõÃã¥¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÈþ¤·¤¯½Å¤Í¤¿¥°¥é¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡×¤ä¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤¤¥à¡¼¥¹¤Ë¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Èºù¤Î¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î¥à¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤Èºù¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¤¡¼¥Ä4¼ï¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÃÊ¤Ë¤Ïºù¤È¤¤¤Á¤´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥¹¥³¡¼¥ó¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¡¢²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥¥ê¥¨¡Ê³³Ì·¿¥Ñ¥¹¥¿¡Ë¤Ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¥Æ¡¼¤·¤¿½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤òµÍ¤á¤¿¡Ö¥³¥ó¥¥ê¥¨¤Î¥¢¡¼¥ê¥ª¡¦¥ª¡¼¥ê¥ª¡×¤Ê¤É¡¢½Õ¤é¤·¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢Âä¥Ö¥é¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÂä¥Ö¥é¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤È¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£
ºù¤¬ºé¤¸Ø¤ëÄí±à¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Öºù¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è´Ø¸ý2-10-8
TEL¡§03-3943-5489¡Ê10¡Á19»þ¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥ëŽ¥¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÅöÆü¤Î9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
Äó¶¡»þ´Ö¡§12»þ¡Á¡¿12»þ30Ê¬¡Á¡¿15»þ¡Á¡¿15»þ30Ê¬¡Á¤Î2»þ´ÖÀ©
ÎÁ¶â¡§7500±ß¡ÊWEBÍ½Ìó¡Ë¡¢8500±ß¡ÊÅÅÏÃÍ½Ìó¡Ë
WEBÍ½Ìó¡§
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/sakura-afternoontea-2026/
Shop.2
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§2026
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¿Ô¤¯¤·¡É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò2026Ç¯¤â³«ºÅ¡£
·Ú¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥í¡¼¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç¤¤¤Á¤´¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥í¡¼¥ë¡×¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¿¥ë¥È¡×¤Ê¤É¡¢15¼ïÎà°Ê¾å¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢½¼¼Â¤Î¥Û¥Ã¥È¥ß¡¼¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¤¤¤Á¤´¤Î²¦ÍÍ¡É¡ÖÇîÂ¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1
TEL¡§.03-5226-0246¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼ ¥í¥Ó¥£³¬ ¥Æ¥£¡¼¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á¡¿12»þ¡Á¡¿13»þ30Ê¬¡Á¡¿14»þ¡Á¤Î90Ê¬À©¡Ê2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ò½ü¤¯¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï15»þ30Ê¬¡Á¡¿16»þ¡Á¤ÎÄó¶¡¡¢¤ª¤è¤Ó3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Æ17»þ30Ê¬¡Á¡¿18»þ¡Á¤âÄó¶¡¡Ë
ÎÁ¶â¡§7500±ß¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 9000±ß¡¢»Ò¤É¤â¡Ê4¡Á12ºÐ¡Ë4200±ß ¢¨¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/ichigo/
Shop.3
¡ÚANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡ÖANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡£¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÌ¤ëÁ´12ÉÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤äÎÓ¸é¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤´¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤10¼ïÎà¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿å¶ÌÌÏÍÍ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ä¡¢¥Õ¥ê¥ë¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡¢¥Ï¡¼¥È·Á¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥¢¥é¥¶¥ó¤Î¾þ¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤É¤ì¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÏ·ÊÞ¹ÈÃã¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¡×¤Îº£µ¨¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ä¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¹ÈÃã¤ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢ÆüËÜÃã¤Ê¤ÉÁ´15¼ïÎà¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´Å¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-12-33
TEL¡§03-3505-1185¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§2F¡ÖATRIUM Lounge¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§11»þ¡Á19»þ30Ê¬¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë ¢¨2»þ´ÖÀ©
ÎÁ¶â¡§8500±ß¡¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥Ä¡×ÉÕ¤ 9600±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/atrium-lounge/
Shop.4
¡Ú¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡Ö¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢1³¬¡Ö¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¡£Çò¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¶õ´Ö¤Ë¡¢¿·ºî¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öa-jolie¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Öa-jolie¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¶õ´Ö¤ò¤è¤ê¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¡Öa-jolie¡×¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï3¼ïÎà¡£¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Á¤ã¤ó¤ØÊû¤²¤ë¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ë¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤Î¥à¡¼¥¹¤òÇÛ¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¥·¥å¡¼¤È¤¤¤Á¤´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢¥é¥¤¥Á¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥é¥¤¥Á¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥Ï¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¤Î¡Ö¥¢¥¸¥ç¥ê¡¼¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Öa-jolie¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¢£¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ
¡Ö¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-6-2
TEL¡§03-3344-5111¡ÊÂåÉ½¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§1F¡Ö¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯5·î¾å½Üº¢¤Þ¤Ç
Äó¶¡»þ´Ö¡§14»þ30Ê¬¡Á16»þ30Ê¬¡¿15¡Á17»þ¤Î2ÉôÀ©
ÎÁ¶â¡§5900±ß¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 6500±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/marble-lounge-sweetsbuffet-strawberry
Shop.5
¡Ú¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÛFraise et rose rouge
¡Ö¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤Î2026Ç¯¤Î¤¤¤Á¤´¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öçõ¤ÈÀÖ¤¤¥Ð¥é¡×¡£ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤È¹õ¤¤¤È¤²¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Öçõ¤Î¥¸¥å¥ì¤ÈÍÎÍü¤È¥Þ¥ë¥á¥í¤Î¥à¡¼¥¹¡×¤ä¡Öçõ¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¡¢¡Öçõ¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯´Å¤ß¤¬ºÝÎ©¤ÄÆÊÌÚ¸©»º¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜÆü¤Îçõ¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Îçõ¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÄê¤á¤¿1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎ³¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¥ê¡¼¡×¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤È´Å¤µ¤ÎÇò¤¤¤¤¤Á¤´¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥Ù¥ê¡¼¡×¡¢¸¸¤Î¤¤¤Á¤´¡Ö¤È¤Á¤Ò¤á¡×¤ò²Ã¤¨¤¿·×4¼ïÎà¤ÇÄó¶¡¡£¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÖFraise et rose rouge¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¸ÍÄÍÄ®1-104-19
TEL¡§03-5285-1121¡ÊÂåÉ½¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§14¡Á17»þ ¢¨120Ê¬À©¡¢Á°Æü12»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
ÎÁ¶â¡§7300±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.rihga.co.jp/tokyo/restaurant/list/garden_lounge/sweets
Shop.6
¡Ú¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡Ûçõ¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Ö¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢Åß¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Öçõ¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤È´ÅÈþ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤Î¶¥±é¤¬³Ú¤·¤á¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡¢ÀÖ¤¤¿©ºà¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¡£
±ð¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÀ¸ÃÏ¤ÇÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¡Ö¥Õ¥ì¥¸¥§¡×¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤ß¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ó¤À¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Öçõ¤È¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥ó¤Î¥à¡¼¥¹¡×¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤¡Öçõ¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤àºÌ¤êË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢ÎýÆý¤òÅº¤¨¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¿©¤ÙÊüÂêÉÕ¤¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ä»þ´Ö¤´¤È¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÆüËÜÄí±à¤òË¾¤àÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢Í¥²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
¡Öçõ¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶âÂæ1-1-50
TEL¡§0120-95-6663
Äó¶¡¾ì½ê¡§1F ¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ð¥ó¥Ö¡¼¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á¡Ê2»þ´ÖÀ©¡Ë¡¿14»þ30Ê¬¡Á¡Ê2»þ´ÖÀ©¡Ë¡¿17»þ30Ê¬¡Á¤Þ¤¿¤Ï18»þ¡Á¡Ê3»þ´ÖÀ©¡¿¶â¡¦ÅÚÍË¡Ë
ÎÁ¶â¡§¤¤¤Á¤´¿©¤ÙÊüÂêÉÕ¤¥×¥é¥ó 7900±ß¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥ó 6400±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.miyakohotels.ne.jp/tokyo/restaurant/bamboo/menu/52883/
Shop.7
¡Ú¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥µ¥¶¥ó¥¿¥ï¡¼¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Ö¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥µ¥¶¥ó¥¿¥ï¡¼¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡£
½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Öçõ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤ä¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°¦¤é¤·¤¤¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤¬·è¤á¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ê¤É¡¢5ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿¥¥Ã¥·¥å¤ä¡¢´Å¤µ¤È±ö¤Ã¤Ñ¤µ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥¼¥ê¡¼¤È¥µ¥é¥ß¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¡×¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Å¤¯¤·¤Î¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥µ¥¶¥ó¥¿¥ï¡¼
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1
TEL¡§03-5354-2172¡Ê¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó 9¡Á18»þ¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§20F¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸ ¥µ¥¦¥¹¥³¡¼¥È¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§·î¡ÁÌÚÍË 12¡Á20»þ¤Î2»þ´Ö¡ÊºÇ½ªÍ½Ìó¼õÉÕ 18»þ¡Ë¡¢¶âÍË 12¡Á21»þ¤Î2»þ´Ö¡ÊºÇ½ªÍ½Ìó¼õÉÕ 19»þ¡Ë¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 11»þ30Ê¬¡Á20»þ¤Î2»þ´Ö¡ÊºÇ½ªÍ½Ìó¼õÉÕ 18»þ¡Ë
ÎÁ¶â¡§5500±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/menu/#strawberry_afternoon_tea
Shop.8
¡ÚÅìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÛStrawberry ¡ß White Chocolate Afternoon Tea
¡ÖÅìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©È¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤à¡ÖStrawberry ¡ß White Chocolate Afternoon Tea¡×¤ò³«ºÅ¡£
¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾åÃÊ¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ä¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²ÄÎù¤Ê¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¤¤¤Á¤´¤È¤ÎÁêÀ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÁÇºà¤«¤é¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬4ÉÊ¡£
²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤ÎÈþ¤·¤¤ÃÇÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤ä¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤Î¥¿¥ë¥È¡×¡¢ÍñÉÔ»ÈÍÑ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡¡¤¤¤Á¤´¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ëÅº¤¨¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â¥¥å¡¼¥È¤ÊÉÊ¡¹¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿´¤È¤¤á¤¯¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¤½Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
¢£Åìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë
¡ÖStrawberry ¡ß White Chocolate Afternoon Tea¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî4-7-36
TEL¡§03-5488-3929
Äó¶¡¾ì½ê¡§1F¡ÖLounge ¡õ Dining G¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
Äó¶¡»þ´Ö¡§13»þ¡Á¡¿15»þ30Ê¬¡Á
ÎÁ¶â¡§7500±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea
Shop.9
¡Ú¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡Û¥¹¥È¥ê¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¥à ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Ö¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡×¤Ç¤Ï¡¢1³¬¡ÖCafe & Dining ZelkovA¡×¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÉô²°¡É¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤¤á¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ÈMy Sweet Pink Room¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¥à ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤¬ºÌ¤ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÖ¤Î¥È¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Ù¥¢¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª
¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÌ¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÖ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤ä¡¢¥Ù¥ê¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤¿¥¿¥ë¥È¡¢±ð¤á¤¯¥à¡¼¥¹¤ä¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë7¼ïÎà¡£¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯&¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥ß¥Ë¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥à¡¼¥¹¤Î3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ó¤¤ê¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦¤Ç³Ú¤·¤à¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢´Å¤¤¤È¤¤á¤¤ËËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»
¡Ö¥¹¥È¥ê¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¥à ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-8
TEL¡§03-5778-4566¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§1F¡ÖCafe & Dining ZelkovA¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á18»þ¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë¢¨2»þ´ÖÀ©¡¢30Ê¬Á°LO
ÎÁ¶â¡§5500±ß¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 5800±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-aft.html#next
Shop.10
¡Ú¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼
¡Ö¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡×2³¬¤Î¡Ö¥Ð¡¼¡õ¥é¥¦¥ó¥¸ZATTA¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó50s¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂ£¤ë¡¢¥Ñ¥ó¿Ô¤¯¤·¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹É÷¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤ª¿©»ö¥Ñ¥ó¤¬Â·¤¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈ¯¾Í¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ð¥Ö¥«¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥«¡×¡£¥Ð¥¿¡¼¤ÈÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òÃúÇ«¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢¤Í¤¸¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤¬Á¯¤ä¤«¡ª
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Ñ¥ó¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¤½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-6-2
TEL¡§03-3344-5111¡ÊÂåÉ½¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§2F¡Ö¥Ð¡¼¡õ¥é¥¦¥ó¥¸ZATTA¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯5·î¾å½Üº¢Í½Äê¡¡
Äó¶¡»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á21»þ¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË ¡Á20»þ ¢¨¥«¥Õ¥§¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê90Ê¬À©
ÎÁ¶â¡§6400±ß¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 6900±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/zatta-afternoontea-strawberry
Shop.11
¡Ú¥¢¥ó¥À¡¼¥º Åìµþ¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥º Åìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢51³¬¡Ö¥¶ ¥¿¥ô¥¡¥ó ¥°¥ê¥ë¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Åßµ¨¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤òÄó¶¡¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥µ¥Ö¥ì¤ËÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤Á¤´¥¸¥å¥ì¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡×¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¾åÉÊ¤Ê¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¤È´Å¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¤Û¤í¤ê¤È¤Û¤É¤±¤ë¸ýÍÏ¤±¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥´¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ö¥ì¥Ã¥É¥È¡¼¥¹¥È¡×¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¥ã¥Ä¥Í¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¥¯¤È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤Î¿¼¤ß¤ò½Å¤Í¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë¤Î¤»¤Æ»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î1Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢3¼ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¡£´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ÎÍ¾±¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥ó¥À¡¼¥º Åìµþ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-4 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¿¹¥¿¥ï¡¼
TEL¡§03-6830-7739
Äó¶¡¾ì½ê¡§51F¡Ö¥¶ ¥¿¥ô¥¡¥ó ¥°¥ê¥ë¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§12¡Á14»þ¡¿15¡Á17»þ¡Ê2ÉôÀ©¡Ë
ÎÁ¶â¡§7800±ß ¢¨2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ê¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤¡Ë¤Î¤ß8800±ß ¢¨¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ
WEBÍ½Ìó¡§
https://restaurants.andaztokyo.jp/jp/news/tavern-strawberryaft2026
Shop.12
¡Ú¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ 2026
¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î½µËö¸ÂÄê¤Ç¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¶¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢4Î³¤Î¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Öçõ¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡Öçõ¥í¡¼¥ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Öçõ¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤òÎý¤ê¹þ¤ß¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Öçõ¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Á¡¼¥º¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤È¿©´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡¢¿·½Õ¤ÎºÌ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥ß¥â¥¶¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥É¥Ã¥°¥µ¥ó¥É¡×¤ä¡¢¥Ð¥¸¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é ¥È¥Þ¥È ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ð¥¸¥ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¥ì¡×¤Ê¤É¡¢´Å¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¹ç´Ö¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ 2026¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è»°ÅÄ1-4-1
TEL¡§03-5423-7287
Äó¶¡¾ì½ê¡§1F ¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¶¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¢¨ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¸ÂÄê
Äó¶¡»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á¡¿12»þ¡Á¡¿12»þ30Ê¬¡Á¡¿14»þ¡Á¡¿14»þ30Ê¬¡Á¡¿15»þ¡Á¡¿16»þ30Ê¬¡Á¡¿17»þ¡Á¡¿17»þ30Ê¬¡Á ¢¨2»þ´ÖÀ©¡Ê30Ê¬Á°LO¡Ë
ÎÁ¶â¡§ 9400±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.theloungetokyo.com/jp/
Shop.13
¡ÚÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¡×ºÇ¾å³¬¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ï¥°¥é¤ä¥¥ã¥Ó¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤È¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Õ¥©¥ï¥°¥é¤Ë¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¥ï¥°¥é¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì çõ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡×¤ä¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤È³¤Ï·¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥µ¥ó¥É¡×¡¢¥ß¥ë¥¡¼¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ë¤¤¤Á¤´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Öçõ¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Î¥à¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÂç¿Í¥ê¥Ã¥Á¡É¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È·Ú¤á¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤È¹âµé¿©ºà¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¶Â±ã¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êìÔÂô¤Ê¸á¸å¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61
TEL¡§03-5805-2237¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö10¡Á19»þ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§43F ¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥«¥Õ¥§¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§15¡Á18»þ¡Ê17»þLO¡Ë¢¨2»þ´ÖÀ©
ÎÁ¶â¡§ 6300±ß
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe_afternoontea/#2512
Shop.14
¡ÚTHE PENTHOUSE with weekend terrace¡Û¡Ö¤¤¤Á¤´¡ß¥·¥ç¥³¥é¡×¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¡Ö»°°æ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëË½§¥×¥ì¥ß¥¢¡×36³¬¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTHE PENTHOUSE with weekend terrace¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¡ß¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬¼çÌò¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£
¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤ä¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î²¦Æ»¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥ó¥°¥°¥é¥¹¤ËÈþ¤·¤¤ÁØ¤òÉÁ¤¯¡¢¥Ù¥ê¡¼¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ä´ÅÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤òÆÃÀ½¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë½§Ä¾Á÷ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¼«²ÈÀ½¥Ä¥Ê¤Î¥¯¥í¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿¥Þ¥°¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥Ä¥Ê¤ò¥¯¥í¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿°ìÉÊ¡£¤Û¤É¤è¤¯²ÐÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿¥Ä¥Ê¤ÏÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÈþ¿©¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£THE PENTHOUSE with weekend terrace
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§2-2-1 »°°æ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëË½§¥×¥ì¥ß¥¢36F
TEL¡§03-6910-1820
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§14¡Á17»þ¡Ê15»þºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë
ÎÁ¶â¡§ 4800±ß¡Á¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü 5000±ß¡Á
WEBÍ½Ìó¡§
https://restaurant-penthouse.com/news-post/20251101_5064/
°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î°ïÉÊ¤ò¡£
ÍÌ¾¥Û¥Æ¥ë¤Î¶Ë¾å¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä
Shop.1
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡Û¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤¤¤Á¤´¤Î²¦ÍÍ¡É¡ÖÇîÂ¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¡£¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖSATSUKI¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÆÃÀ½¤¢¤Þ¤ª¤¦¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¡£
¥Ñ¥Õ¥§¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç13ÁØ¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ä¡¢¥¸¥å¥ì¤ä¥½¡¼¥¹¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡£³ê¤é¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¡¢¥°¥é¥Î¥é¤Ê¤É¡¢13ÁØ¤Î°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÆÃÀ½¤¢¤Þ¤ª¤¦¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤Î¥ê¥³¥Ã¥¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤Î3¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»¨¹ò¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ê¥¢¥ë¡×¤ÈÆý»À¶Ý¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤¯ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£Æ¦Æý¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ÈÆ¦Æý¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¥¿¥¤¥×¤È¡¢É½ÌÌ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤ò¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¾Æ¤Î©¤Æ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤ä¥¸¥å¥ì¤òÅº¤¨¤¿¡¢¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¿Ô¤¯¤·¡É¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ò¤È»®¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1
TEL¡§03-5275-3177¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥á¥¤¥ó ¥í¥Ó¥£³¬ ¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖSATSUKI¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡»þ´Ö¡§¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥Ñ¥Õ¥§¡×11¡Á21»þ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×11¡Á17»þ
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.newotani.co.jp/group/strawberry/tokyo/
Shop.2
¡Ú¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Ö¥ì¥Ã¥É ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡×¤«¤é¤Ï¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Ö¥ì¥Ã¥É ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¶âÇóÆþ¤ê¥¼¥ê¡¼¤¬¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×900±ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µþÅÔ»º¤Î±§¼£ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ËõÃã¥¿¥ë¥È¡×800±ß¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè¥·¡¼¥º¥ó¹¥É¾¤Î¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥6¼ï¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥Ô¥Ã¥³¥í¥¬¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Í®»Ò¤È¤¤¤Á¤´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥±¡¼¥¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¥¸¥å¥ì¤ò¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¥à¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂ¿ºÌ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥½¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥§¥Õ¤¬»þ´ü¤´¤È¤Ë¸·Áª¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´4¼ï¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¥¢¥½¡¼¥È¤ä¡¢Ä¹¤µÌó24Ñ¤Î¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤ÇÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥í¥ó¥°¥¨¥¯¥ì¥¢¡×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤äµ¨Àá¤Î¼ê¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Ö¥ì¥Ã¥É ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-3
TEL¡§03-4333-8713¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
Äó¶¡¾ì½ê¡§1F¡Ö¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á20»þ¡Ê¥±¡¼¥¡¦¥¿¥ë¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï10»þ¡Á¡Ë
WEBÍ½Ìó¡§
https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/fiorentina-pastry/strawberry-sweets/
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£