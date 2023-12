居間でくつろいでいた米テキサス州の女性はある日、クリスマスツリーの中に大きなネズミの尻尾のようなものが付いている毛の塊を見つけて驚いた。よく見るとそれは、家の中にいるはずのない有袋類の“オポッサム”で、女性がやっとのことで捕獲すると強烈な死臭を放ったという。米ニュースサイト『People』が伝えた。

テキサス州に住むTikTokユーザー「ブレットさん(Brett)」は先月末、自宅のソファーでくつろいでいる際、聞き慣れないクシャミを聞いた。犬3匹と猫1匹を飼っているブレットさんは当初「ペットがクシャミをしたのだろう」と思ったそうだが、近くに4匹の姿は見当たらなかった。

すると再び、前回よりも大きなクシャミと何かがカサコソ動く音が聞こえ、ブレットさんは「猫がソファーの下に入り込んで出られなくなったか、窓のそばで寝ているのだろう」と思い、重い腰をあげたのだった。

その時だった。ブレットさんは居間のクリスマスツリーの中に、大きくて長いネズミの尻尾のようなものがあるのに気付いて震え上がった。

「いったいそれが何なのか分からなくてね。大きくて灰色の毛の塊を見てショックを受け、思わず彼に電話したの」と当時のことを振り返るブレットさん。彼からは「もしかしたらそいつに噛まれたり、機嫌が悪くて抵抗されるかもしれないから、ゴム手袋を探してから家から追い出すように」と言われたそうで、ゴム手袋をはめると早速、ツリーの中の侵入者の捕獲にあたったという。

実はその夜、ツリーの中に忍び込んでいたのはオポッサムで、ブレットさんはまず、ペットたちをケージに入れて安全を確保した。そしてオポッサムを両手で掴み、ツリーの中から引っ張り出そうと努力した。

しかしどんなに強く引っ張ろうとも、オポッサムは枝にしっかりとしがみつき離れなかったそうで、ブレットさんはとりあえず、その個体をカメラに収めることにした。

当時の動画では、雪をイメージした人工樹のツリーが美しくライトアップされているのが分かり、オポッサムはその真ん中で白い顔だけ見せている。2つの目はブレットさんをジッと見つめているようにも見え、動画には「なぜこれが今、私の家の中にいるのか理解できない」と言葉が添えられている。

ブレットさんはその中で「私は今、本当に震えているの。このオポッサムがどうやって家に侵入し、ツリーの上に上ったのか全く分からないわ。それに追い出そうとしているのに、そうさせてくれないのよ。もうどうしていいか分からない…。私はドアを開けっ放しにはしてないし、どうやって入ってきたのかしら。誰か助けて!」と困惑しながら語っている。

そしてこの動画を先月30日、TikTokで公開すると、6日間の再生回数が420万回を超える反響を巻き起こし、その後の投稿で次のように明かしていた。

「私はあの後、ツリーの中のオポッサムを何度も引っ張った。でも捕獲は出来なかったの。それで餌で釣ろうとしたけど失敗し、枝を握りしめた指を一本ずつ引き離したわ。そうして枝から指が全て離れた瞬間、オポッサムはバタバタと暴れ、オーナメントと一緒に床に落ちてしまったの。」

オポッサムはその後、追いかけるブレットさんから逃げようと2つのソファーの下を5度ほど行ったり来たりしたそうで、ブレットさんは6度目にやっと捕獲に成功したという。

ブレットさんは「最後はソファーを動かして、まるでプロのアメフト選手のように全力でタックルして捕まえたのよ! 捕獲後はすっかり大人しくなって家の外に逃がしたけど、そのニオイといったら本当にひどいものだったわ」と当時のことを振り返り、次のように述べた。

「私は動物が大好きで、犬や猫のほか、ヘビ2匹、アゴヒゲトカゲ属1匹を飼っているから、オポッサムも家で飼うことができたと思う。あの臭いさえなければね。」

なおブレットさんは動画の中で、侵入した個体をポッサムと説明しているが、北米に生息するのはオポッサムで、オンライン版『ナショナルジオグラフィック』によると成体の体長は75センチ、体重は4〜6キロほどという。

オポッサムは捕食者から逃れるために死んだふりをし、肛門腺から死んだ動物のニオイを出すそうで、ブレットさんは「あの個体は死んだふりはしなかったけど、あれはまさに死臭だったわ」と明かしていた。またオポッサムが侵入したと分かった時、野生動物の保護をするアニマルコントロールに連絡したものの、小さな町のためスタッフがやってきたのは数時間後だったという。

ちなみに今から3年前には、オーストラリアの民家にコアラが侵入し、クリスマスツリーの上で寛いでいたというニュースが伝えられた。住人は当初、ぬいぐるみかと思ったという。

