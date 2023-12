トム・クルーズ主演の人気アクションシリーズ第7作『ミッション:インポッシブル/デッド・レコニング PART ONE』(2023)に登場したあのキャラクターが、続編『ミッション:インポッシブル8(仮題)』で想定外の返り咲きを果たすかもしれない?ベンジー役のサイモン・ペッグが自身のInstagramで意味深なコメントを残している。

この記事には、『ミッション:インポッシブル/デッド・レコニング PART ONE』のネタバレが含まれています。

『ミッション:インポッシブル/デッド・レコニング PART ONE』では、トム・クルーズ演じるイーサン・ハントと仲間たちが、人類にとって大きな脅威となる新型AI“エンティティ”の覚醒を阻止すべく、世界を股にかけた追跡劇を繰り広げた。イーサンに因縁を持つ謎の男ガブリエルを筆頭に、様々な強敵が立ちはだかった。

第8作では『PART ONE』の続きが描かれる模様。ガブリエルとの決戦の行方が気になるが、死んだと思われたあのキャラクターも再び姿を現すかもしれない。ガブリエルが送り込んだ刺客、ポム・クレメンティエフ演じるパリスだ。ベンジー役を演じるサイモン・ペッグは、Instagramで「殺すのが難しい!もしパリスの最期を見たという方は、考え直して」と投稿。撮影セットで撮影されたと思われるパリス役のクレメンティエフの写真が添えられている。

この投稿をInstagramで見る

クールな風貌とは対照的に戦闘中は感情をむき出しにする姿が印象的だったパリス。イーサンに命を助けられたことを機に心境の変化が垣間見られ、ガブリエルを裏切る行為に出る。その後、戦いで重症を負ったパリスは死んだと思われた。とはいえ、死んだと断定する根拠は現時点でなく、むしろイーサンたちを追跡していた2人のエージェントが倒れこんだパリスの脈がまだあることを確認する描写もある。

©2023 PARAMOUNT PICTURES.

もしもパリスの再登場が実現すれば、イーサンたちの心強い味方となる可能性もあるが、果たして……。2023年12月8日~10日で開催されるにはパリス役のクレメンティエフがゲストとしてステージに登壇予定。もしかしたら本人の口から新情報が語られるかもしれない。

