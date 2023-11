『インセプション』『インターステラー』『ダンケルク』再上映決定　─ 35mmフィルムでノーラン名作が蘇る

ワーナー・ブラザース創立100周年を記念して、監督の名作3作品、『インセプション』『インターステラー』『』が35mmフィルムで特別上映されることが決定した。2023年12月1日(金)より12月21日(木)の間、109シネマズプレミアム新宿にて上映される。

圧倒的な映像表現と斬新な世界観で、新作のたびに観る者を驚愕させてきた映画界の⻤才クリストファー・ノーラン。1998年に『フォロウィング』でデビューして以降、『メメント』をはじめ話題作を立て続けに発表。クリスチャン・ベールがバットマンを演じた『ダークナイト』トリロジーは世界的な大ヒットを記録した。

『インセプション』では第83回アカデミー賞®で撮影賞など4部門、『インターステラー』では第87回アカデミー賞で視覚効果賞、『ダンケルク』では第90回アカデミー賞®で編集賞など3部門を受賞した。 ワーナー・ブラザース創立100周年を記念し、ジャンルを超越した究極のエンターテイメントの世界が35mmフィルムで蘇る。

上映される109 シネマズプレミアム新宿は2023年4月に新館がオープンし、音響監修を故・坂本龍一氏が手掛けたことでも話題の劇場。究極の映画体験を最高の環境でご堪能あれ。

上映概要

上映スケジュール

『インセプション』2023 年12月1日(金)~12月7日(木) 『インターステラー』2023 年12月8日(金)~12月14日(木) 『ダンケルク』2023年12月15日(金)~12月21日(木)

※1 日 1 回上映予定

オールナイト上映

オンラインチケット販売 2023年11月25日(土)0時~109 シネマズプレミアム新宿にて



日時 2023年12月1日(金)23:00~ 料金 CLASS S:9,800円均一 CLASS A:7,600円均一 上映作品:『インセプション』『インターステラー』

※1時間前からメインラウンジ利用可能 ※途中約10分間の休憩があります ※休憩時間もWELCOME CONCESSIONをご利用いただけます ※本上映会はOVERTUREサービス対象外です。※『ダンケルク』はオールナイト上映および料金には含まれておりません。

上映劇場

109 シネマズプレミアム新宿

東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号 東急歌舞伎町タワー9F、10F ⻄武新宿線「⻄武新宿駅」から徒歩1分 JR各線・小田急線・京王線 「新宿駅」から徒歩7分 東京メトロ 丸ノ内線/副都心線 ・ 都営新宿線 「新宿三丁目駅」から徒歩8分

※上映は 35mm 映写機設置のシアター8(75 席/車椅子スペース含む)となります。

『インセプション』(2010)

⻤才クリストファー・ノーランが国際色豊かなキャストを率いて、世界各地、さらに夢の中へと観る者を誘うSFアクション大作。ドム・コブ(レオナルド・ディカプリオ)は人の心が無防備な状態、つまり夢を見ている間に潜在意識から貴重な秘密を盗み出すスペシャリスト。その特異な才能は産業スパイが暗躍 する世界で重宝される一方、そのために彼は最愛のものを奪われ、国際指名手配されてしまう。 そんな彼に失った人生を取り戻すチャンスが。そのためには「インセプション」と呼ばれる、アイデアを盗むのとは逆に相手の心に“植え付ける”、およそ不可能とされる任務を成功させる必要があった。もしコブと仲間たちが成し遂げたなら、それは完全犯罪を意味する。だがいかに綿密に計画し、様々な特殊能力があったとしても、行動がすべて相手に読まれていては太刀打ちできない。そんな強敵が現れる予感をコブだけが感じ取っていた。

『インターステラー』(2014)

作品概要(c) 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.(c) 2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.

⻤才クリストファー・ノーラン監督、アカデミー主演男優賞受賞マシュー・マコノヒー、アカデミー助演女優賞受賞アン・ハサウェイという世界最強の監督とキャストが仕掛ける、衝撃の宇宙体験。

居住可能な新たな惑星を探すという人類の限界を超えたミッションに選ばれたのは、まだ幼い子供を持つ元エンジニアの男クーパー(マシュー・マコノヒー)。彼を待っていたのは、未だかつて誰も見たことがない衝撃の宇宙。はたして彼は人類の存続をかけたミッションを成し遂げることが出来るのか?

『ダンケルク』(2017)

© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ノーラン監督が挑む初の実話。究極の映像体験で放つ、全世界で大ヒットの緊迫のサバイバル・アクション。1940年、海の町ダンケルクに追い詰められた英仏連合軍40万人の兵士。背後は海。陸・空からは敵。そんな逃げ 場なしの状況でも、生き抜くことを諦めないトミー(フィオン・ホワイトヘッド)とその仲間(ハリー・スタイルズ)ら若き兵士たち。一方、母国イギリスでは海を隔てた対岸の仲間を助けようと、⺠間船までもが動員された救出作戦が動き出そうとしていた。

⺠間の船⻑(マーク・ライランス)は息子らと共に危 険を顧みずダンケルクへと向かう。英空軍のパイロット(トム・ハーディ)も数において形勢不利ながら出撃。こうして命をかけた史上最大の救出作戦が始まった。果たしてトミーと仲間たちは生き抜けるのか。勇気ある人々の作戦の行方は?

The post first appeared on .