¡ÚÀ¾Éð¡Û»³ÀîÊæ¹â¤¬¸º³ÛÄó¼¨½³¤Ã¤ÆµÕÉ÷¤Î£Æ£ÁÀë¸À¡¡ÀõÂ¼±ÉÅÍÄ¶¤¨à»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ò¡¼¥ëáÃÂÀ¸¤Ø
¡¡Ä¶°ÛÎã¤Î£Æ£ÁÀë¸À¤À¡£µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¡¦»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¿½ÀÁ´ü¸Â¤Î£±£´Æü¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£»³ÀîËÜ¿Í¤Ïº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÉÔ¾Í»ö¤Î½èÊ¬¤¬²ò¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂàÃÄ¡õ°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¾Éð»Ë¾åºÇÂç¤Îà¥Ò¡¼¥ëá¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢´õÂå¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÏµÕÉ÷¤À¤±¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë£Æ£Á»Ô¾ì¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡ÖÁ´¤Æº£ÅÙÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¡£º£·î£±Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢µåÃÄ»ÜÀß¤Ë¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¤È»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»³Àî¤Ï²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µåÃÄÈ¯É½¤Ë¤è¤ëÄ¹Ê¸¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç£Æ£ÁÀë¸À¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç»³Àî¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤ËÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Î¿´¤«¤é¾Ã¤¨¤º¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤ÏÌîµå¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢Ìîµå¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢µåÃÄ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î·Á¡¢¼Õºá¤Î·Á¡¢À¿°Õ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆ±»þ¤Ë£Æ£ÁÀë¸À¤¬»ý¤Ä¡¢Áª¼ê¤Î¸¢Íø¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿À©ÅÙ¤È¤¤¤¦Íý²ò¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿À¼¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò²ü¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö£Æ£ÁÀë¸À¤Ë¤è¤êÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º°Ê³°¤ÎµåÃÄ¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢»ÄÎ±¤«°ÜÀÒ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Ø¤ÈÊâ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤Î°ìÊýÅª¤Ê´ê¤¤¡¢¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ê°Õ»×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤â½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤¬Àë¸À¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç²¿¤è¤ê»ä¼«¿È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½Å¤¤ÀÕÇ¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î³Ð¸ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤É¤¦¤«¾¯¤·¤Ç¤â¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Ç¯¤Ë½÷ÀÍí¤ß¤ÎÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¡¢µåÃÄ¤«¤é¼õ¤±¤¿¡ÖÌµ´ü¸Â¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¡×¤â²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎã¤Î£Æ£ÁÀë¸À¤À¡£
¡¡µåÃÄÂ¦¤Ïº£µ¨¿äÄêÇ¯Êð£²²¯£·£°£°£°Ëü±ß¤«¤é¸º³ÛÀ©¸Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤ë£´£°¡ó¸º¤Î¡Ö£±²¯£¶£²£°£°±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃ±Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¡£»³Àî¥µ¥¤¥É¤Ë»ÄÎ±Í×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»³Àî¤Ï¤³¤Î£²½µ´Ö¡¢±À±£¤ì¤·¤¿¤Þ¤ÞºÇ½ªÅª¤ËÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¬Í×½ñÎà¤òÄó½Ð¡£¤É¤ì¤À¤±¸¬µõ¤ÊÊ¸ÌÌ¤ÇÈ¿¾Ê¤Î¿§¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤â¡¢¸ºÊðÄó¼¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¡£¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤¿°Ê¾å¡¢»³Àî¤¬¡Ö»ÄÎ±¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¤â¤¦½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ·ë¹½¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÇµåÃÄ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±Å¥¤òÅÉ¤ê½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£¸¢Íø¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿É¤é¤Ä¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Í¤Æ¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÄ´ºº¤òÂ³¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éµåÃÄ¤Ï³ÍÆÀ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Èà»³ÀîµñÈÝá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ô¤¯¤âÃÏ¹ö¡¢»Ä¤ë¤âÃÏ¹ö¡Ä¡£»³Àî¤Ë¤ÏµÕÉ÷¤·¤«¿á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢À¾Éð¤ÎµåÃÄ¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·»³Àî¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀ¾Éð¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÀõÂ¼°Ê¾å¤Îà¥Ò¡¼¥ëá¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤¬ÄÔÀ¯¸¢²¼¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿£²£°£±£¸Ç¯¡¢»³Àî¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤ÇÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤ÏÆ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Æ£ÁÀë¸À¡£Åö½é¤ÏÀõÂ¼¤â¡Ö³°¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¹Ô»È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤òÎ¨Ä¾¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï³ÚÅ·Â¦¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Ç¯Êð£·²¯±ß¤Î£´Ç¯·ÀÌó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ÇÅÅ·â°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤éàÁþ°á¤ËËþ¤Á¤¿¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÄÔ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀõÂ¼¤¬¤½¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡×¤ÈÁ°¼ç¾¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ò¤¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤Ë¶¯¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸÷·Ê¤ò°ìÎÝ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿»³Àî¤â¡¢ÀõÂ¼¤ÎÎ©¾ì¤ò¼«Ê¬¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡½èÊ¬¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÈãÈ½¤âµÕÉ÷¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿»³Àî¡£º£¸å¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£