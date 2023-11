『NCIS：シドニー』ショーランナー、アメリカ版とのクロスオーバーの可能性を語る

人気犯罪捜査ドラマ『NCIS』シリーズで初となる海外版スピンオフ『NCIS: Sydney(原題)』は南半球で物語が展開され、本国アメリカから遠く離れているが、クロスオーバーの可能性はあるのだろうか?



新スピンオフは、米国のNCIS捜査官とオーストラリア連邦警察(AFP)から成る優秀で多彩なチームが、地球上で最も紛争が激しい海域で海軍犯罪を抑制するために多国籍タスクフォースに編入され、難事件を解決していくシリーズ。

米TV Insiderのインタビューにて、シドニー版でショーランナーを務めるモーガン・オニールが、アメリカを舞台にした他の作品とのコラボレーションについて言及している。「クロスオーバーエピソードは番組のDNAの一部であり、番組のファンがそういったエピソードに夢中になる確かな理由があります。クロスオーバーについては間違いなく話をしました。ただ、地理だけでも明らかに課題があります。私たちは、アメリカの一番近い地域から9000マイル(約1万4500km)離れていますからね。そうは言っても“絶対にない”とは言いません。ここは大勢の人々が訪れる、世界でも非常に魅力的な地域なので、他のシリーズから誰かが来て、ここで1〜2話分撮影することはあり得ます」と発言。シドニー版とクロスオーバーの可能性はあると述べた。

オニールが言うように、すでに『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班〜』でマーティ・ディークス役を演じたエリック・クリスチャン・オルセンが、「シドニー版に出演したい」とほのめかすコメントを、NCIS Verseの公式Instagramの投稿(現在は削除)に寄せていた。

G'day, mates - only TWO WEEKS left until the #NCISSydney premiere! Get ready to dive into the thrilling world of NCIS in the heart of Australia. Can we count on you to meet us there, #NCISverse fam? pic.twitter.com/er6FkOyR1t

- The NCISverse (@ncisverse) October 31, 2023