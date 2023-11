南米のボリビアで10月、人生で最もめでたいといっても過言ではない結婚式に新郎の元恋人が現れ、教会前を歩く新郎新婦に人糞を浴びせかけた。当時の様子を捉えた動画はSNSで拡散し、晴れの日を台無しにした女に怒りの声が上がっている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

「自分と別れ、新しい女と結婚するなんて許せない。それに女も女。なぜ彼を選んだの!」―そんな復讐と嫉妬に燃えたボリビアの女が先月、元カレの結婚式に現れて、とんでもない暴挙に出た。

当時の様子を捉えた動画では、教会を出た新郎新婦が腕を組み、友人や家族に祝福されながらゆっくりと、にこやかに歩いているのが見て取れる。

ところがカメラが新婦にズームインした直後、新郎新婦、そしてその後ろを歩いていた男性に黒い液体のようなものが浴びせられ、その場の空気が一瞬にして凍りついた。

黒い液体は人糞と油を混ぜたもので、新郎の元カノ(名前などは明らかにされず)がバケツに入れ、幸せの絶頂にいた新郎新婦に放ったのだ。

この女の悪行により、新婦の真っ白なウエディングドレスは黒く染まり、口の中にまで人糞が入ってしまったようで、足元をふらつかせ、むせかえるような素振りを見せていた。また新郎も後ずさりし、しばらくは何が起きたのか分からずに呆然としていたようだ。

女がその後どうなったのかは明らかにされていないものの、この動画をSNSに投稿したのは被害に遭った新婦だそうで、女に対してこんなメッセージを託したという。

「あなたは十分復讐をしたでしょう。どうかこれからは、私たちが平和に暮らせるようにそっとしておいて欲しい。」

するとこの動画には、新婦をサポートする次のようなコメントが寄せられた。

「なんてさもしい女なんだ。どんなに傷ついたとしても、結婚式にこんな復讐をしたらいけないよ。たとえ裏切られたと感じてもだ。」

「新婦には特に、幸せになってもらいたいね。」

「かわいそうな新婦。結婚式を思い出すたびに、この光景が浮かんでしまうんだろうね。」

「男性はこの女と結婚しなくて正解だったね。」

「こんなことをするなんて、精神的に病んでいるのでは?」

「女の名前と写真を公開すべきだ。」

「いったいどれだけの間、糞を集めていたのだろう。怖い、怖すぎる。」

「こんなことをして何になるというのだろう。」

「もう一度、結婚式をやり直すといい。」

ちなみに2021年にはインドで、結婚式に新婦の元カレが乱入し、新婦の額に既婚の印である「シンドゥール」と呼ばれる赤い粉を塗りつける騒ぎがあった。また2020年にはザンビア共和国で、結婚式に新郎の本妻が乱入する事態も起きていた。

