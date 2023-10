東京ディズニーリゾートでは、「ディズニー・モバイルオーダー」を2023年11月8日(水)から導入することを発表。

パーク内のどこからでも対象レストランのメニューを注文できるサービスです。

まずは4店舗からスタートし、段階的に拡大していく予定です。

東京ディズニーリゾート「ディズニー・モバイルオーダー」導入決定

サービス導入時期:2023年11月8日(水)から

「ディズニー・モバイルオーダー」は、東京ディズニーリゾート・アプリから利用できるサービス。

パーク入園後の好きな時間に、好きな場所から、受け取り時間を指定して対象レストランのメニューを注文できる無料のサービスです。

このサービスを利用することで、ゲストは店舗に並ぶことなく自分のペースでメニューを選べるほか、指定した時間帯にレストランのカウンターから注文したメニューを受け取ってお食事ができ、パークをより計画的かつ快適に過ごすことができます。

ディズニー・モバイルオーダー」対象レストラン一覧

「ディズニー・モバイルオーダー」の対象レストランは、サービス導入時点では以下の4店舗。

同店舗ではこれまでどおり店舗のカウンターから直接注文することもできます。

東京ディズニーランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」

東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」

東京ディズニーシー「カスバ・フードコート」

東京ディズニーシー「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」

東京ディズニーリゾート「ディズニー・モバイルオーダー」使い方

注文方法

はじめに「東京ディズニーリゾート・アプリ」のプランの中から「ディズニー・モバイルオーダー」をタップします。

入園しているパークの対象レストランが表示されるので、利用したいレストランをタップします。

次に来店時間を選びます。

なお、すぐに受け取りたい場合でも、このサービスは利用可能です。

選択したレストランのメニュー一覧が表示されるので、注文したいメニューを選択してカートに入れます。

色々なメニューから自分のペースで選ぶことができるのも便利です。

注文内容を確認して、支払方法を入力し、注文を確定させます。

すでに支払い方法を登録している場合は、新たな登録は必要ありません。

実際にレストランに並ぶことなくキャッシュレスで決済することができます。

この画面が出たら注文完了です。

受け取り方法

受け取り可能な時間がきたらアプリのプッシュ通知でお知らせがきます。

指定の時間にレストランに到着したら、「商品を受け取る」のボタンをタップします。

そうすると商品をお渡しする準備がはじまります。

商品の用意ができたらプッシュ通知でお知らせがきます。

通知がきたら表示された受け取り場所にいき、キャストに画面の番号を見せて商品を受け取ります。

サービス対象のレストランは今後段階的に拡大していく予定。

パーク内のどこからでもレストランのメニューを注文!

東京ディズニーリゾート「ディズニー・モバイルオーダー」は、2023年11月8日よりスタートです。

