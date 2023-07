by Thomas Hawk

Twitterのライバルになり得るMetaの新生SNS「Threads」が隆盛を極める中、Twitterのイーロン・マスク執行会長がMetaのマーク・ザッカーバーグCEOをなじるツイートを投稿して間接的にThreadsを批判しました。

Elon Musk goes low against Zuckerberg as Twitter-Threads spat intensifies | Elon Musk | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2023/jul/10/elon-musk-mark-zuckerberg-cuck-twitter-threads

ザッカーバーグ氏とハンバーガーチェーン・ウェンディーズのThreadsでのやりとりを見せられたマスク氏は、ザッカーバーグ氏のユーザー名にかけて「Zuck is a cuck(寝取られ男ザック)」となじり、続けて「文字通りのチンコ測定コンテストを提案する」とツイートしました。

I propose a literal dick measuring contest ????— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

マスク氏の意図するところは不明。マスク氏は以前にもザッカーバーグ氏に対してケージマッチを呼びかけて挑発しており、この際はザッカーバーグ氏も応酬していました。

2人のやりとりが仕込みである可能性は否めませんが、マスク氏は「ThreadsがTwitterを模倣している」と主張して訴訟準備を進めており、冗談を言い合える状態かどうかは微妙なところ。

マスク氏はThreadsをTwitterの二番煎じだと認識していますが、一方のザッカーバーグ氏はTwitterのクローンとしてThreadsを作っているわけではないとの見解を示しています。

Threadsでは政治や重大なニュースに関するコンテンツが取り上げられることはなく、ザッカーバーグ氏は「ThreadsはTwitterよりも優しい空間になる」と宣言していることから、「情報のガンジス川」とも評される、あらゆる情報が氾濫するTwitterのようにはならないことがうかがえます。マスク氏はこうしたThreadsのやり方に対して「痛みを隠して偽りの幸福に浸るよりも、Twitterで見知らぬ人に攻撃されるほうがずっといい」と反論していました。

ザッカーバーグ氏によると、Threadsの登録ユーザー数は1日で3000万人を突破し、5日で1億人に到達したとのこと。

Post by @zuck View on Threads

TwitterはCloudflareの計測によりトラフィックが減少していることが示されており、今後の回復が急務となっています。

