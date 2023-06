アメリカ在住のある男性が、ホームレスの生活から抜け出すためにヘアカットして仕事を探そうと試みた。男性は偶然にも心優しい美容師に出会ってヘアカットをしてもらったが、その変貌ぶりに注目が集まっている。英ニュースメディア『Daily Express』などが伝えた。

アメリカで美容師のジェイ・プロさん(Jay Pro)が、ホームレスの男性にヘアカットを施した様子をTikTokに投稿した。この動画は2021年2月2日に投稿されて話題となったが、今月に入って英ニュースメディア『Daily Express』が取り上げたことで再び注目を集めている。

ある日のこと、ジェイさんはホームレスの男性から小銭を求められた。その男性は、仕事を得るために「まずはヘアカットをしよう」と小銭を貯めていたそうだ。そんな男性にジェイさんは自分が美容師であることを明かし、無料で髪を切ることを伝えた。

男性の頭髪と髭は伸び放題だったが、ジェイさんがヘアカットを施した後、まるで別人のように変貌した。男性の髪はツーブロックに刈り上げられ、髭は無精髭にならない程度に短くカットされていた。

そして男性のヘアカットのビフォーアフター動画には、「スーパーモデルのようだ」「彼はとてもハンサム」といった驚きの声が寄せられた。しかし中には、あまりの変貌ぶりに「作り話では?」といった声も届いていた。

ジェイさんによれば、この男性は自分の子供に会うことができず、「仕事を得て家族を取り戻したい」という思いを抱いていたそうだ。ジェイさんはその後、男性のプライバシーを考慮して動画を非公開にしており、男性のその後の人生については分かっていない。

しかし過去には、ヘアカットがきっかけで人生を好転させたホームレス男性がいた。メキシコのある女性がホームレスの若者にヘアカットを施したところ、劇的に変わった彼の姿に惹かれて交際に発展し、出会いから2年後の2011年に結婚した。その後、元ホームレスの男性はレンガ職人として働き、夫婦は幸せに暮らしているという。

画像は『Correio da Manhã 2021年3月3日付「De sem-abrigo a “supermodelo”: Cabeleireiro transforma homem que queria cortar cabelo para encontrar emprego」』『The Daily Star 2021年3月19日付「Homeless man transformed into ‘supermodel’ after kind barber gives him free haircut」(Image: TIKTOK/@jaypro.tv)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)