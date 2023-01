2022年のクリスマス直前から歴史的な寒波に襲われたアメリカでは、全米各地で飛行機の遅延や欠航が相次ぎ、多くの旅行客が空港での足止めを余儀なくされた。ロースクール(日本の法科大学院に相当)で法律を学ぶブリジット・シュスターさん(Bridget Schuster、25)もそのうちの一人。しかし彼女にとって、このクリスマス前の悪夢(ナイトメアー・ビフォア・クリスマス)のような旅は、一転してかけがえのない素敵な思い出になったようだ。

【この記事の動画を見る】

12月22日の朝のタンパ国際空港(フロリダ州)。ブリジット・シュスターさんが乗るはずだったクリーブランド(オハイオ州)行きの便も例にもれず、欠航となってしまった。この時ブリジットさんは、たまたま近くに立っていた映像作家でドラマーのグレッグ・ヘンリーさん(Greg Henry)、テイラー・スウィフトの大ファンというアビー・ラドクリフさん(Abby Radcliffe)、そして誰よりも社交的なショビ・メイナードさん(Shobi Maynard)と何とはなしに言葉を交わし始め、ついには「クリスマスに間に合うようにクリーブランドにたどり着く」ために、一緒にレンタカーでドライブすることに決めた。この様子をブリジットさんがTikTokに投稿したところ大きな反響を呼び、4人は一躍話題の人となった。『News Channel 8』『ABC News』などが伝えた。

フライトが欠航になったどころか、次のフライトが2日後のクリスマス・イブの午後6時までないと判明した時の様子を、アビーさんがメディアのインタビューでこのように述べている。

「グレッグさんが最初に『レンタカーできるか見てくるよ』と言ってその場を離れ、予約を済ませて戻ってきました。それで誰かが積極的に呼びかけたわけではないのですが、お互いを見合って『どうする、みんな一緒に行く?』『行くしかないでしょう』という雰囲気になったのです。」

そしてほんの30分前に出会ったばかりの4人は、2023年式のトールワゴン型のサブコンパクトカー「キア・ソウル」に乗り込み、1100マイル(約1770キロ)以上の道のりを、交代で運転しながら走ることになった。

ブリジットさんが投稿したこのドライブのTikTok動画は、最初の投稿がこれまでに1150万回以上視聴されており、瞬く間に拡散されたようだ。

<タンパ発クリーブランド行の便がキャンセルになって、素性も知らない4人組は、レンタカーを借りて16時間強のドライブを一緒に遂行することを決めました>

最初の動画は、空港を出てレンタカーのある場所へ向かう4人の様子だった。「最初のTikTokは、ただ単に面白いなって思って公開したものでしたが、フォロワーたちから『いまどうしているの?』とたくさんのコメントが届きました。投稿し続けるつもりはなかったのですが、誰も彼もが最新情報を教えて!と言うので、それで私も『OK、いまココだよ』って感じで経過を伝えることにしたのです。どの投稿も、とても注目されました」と、ブリジットさんもインタビューで経緯を説明した。

サブコンパクトカーの2023年式キア・ソウルの狭い車内に、素性が分からない大人4人という状況にもかかわらず、残りの距離が短くなるにつれて、彼らの友情は強くなっていったという。

「お互いをよく知らないから、お互いの嫌な部分も分からなかったのが幸いしたのでしょうね」と、アビーさんは当時を冗談交じりに振り返った。

「ショビがなかなかいい感じの質問を次々に投げかけてくれて、それから私たちはお互いに、いろいろなことをランダムに尋ね合ったのです」と、アビーさんは付け加えた。

「それこそ最初の5分間は、『それで、君たちは何をするのが好き?』みたいな感じだったと思います。ところがいつの間にか僕たちは、とても深い秘密を告白するかのように真剣な話を始めていました。僕たち、少し前に知り合ったばかりなのにですよ」とショビさんは述べている。グレッグさんも「誰もイヤフォンを耳に付けて自分の世界に浸ったりしませんでしたよ。僕たちは、この車内でひとつのコミュニティーを築き上げたのです」と語った。

さらにTikTokのフォロワーたちもこのコミュニティーの一部となって、いくつもの州を越える長い旅を盛り上げていった。

「大声でコメントを読み上げて、私たちはずっと笑いっぱなしでした」とブリジットさんはインタビューに答えている。

「みんなの応援コメントが本当に面白くて、励みになりました。がんばり続けるためのアドレナリンになったのは間違いありません。」

<残り8.5時間。食べるものを買うためにちょっと停車。到着予定は午前6:16だけど、嵐が近づいているから遅くなりそう。とりあえずシリアルキラーが登場しそうな雰囲気はナシ>

<バージニア州から最新情報、到着予定午前6:28。残り6.2時間。でもこの嵐は、まったくありがたくない>

<午前3:31現在、もうすぐウェストバージニア州を抜けてオハイオ州に入る!! 到着予定 午前6:35、残り3時間5分>

<オハイオ州から最新情報、ガソリンとコーヒー補給でちょっとストップ。到着予定 午前7:25、残り2時間6分>

<午前7:20現在、道が悪くて到着予定が午前8:46に。残り1時間27分>

ブリジットさんが続報を投稿するたびに、フォロワーから多くの励ましや楽しいコメントが寄せられた。

「安全運転でね!」

「無事にクリーブランドまでたどり着くように、祈っているよ」

「4人が無事か気になって、眠れない」

「ところでショビが半袖なんですけど、誰かコートを着せてあげて」

「新しい友情が芽生えたなんて、いい話だね」

「まるでクリスマスシーズン向けのラブストーリードラマみたい」

「あともう少しだよ!」

なかには「アビーが可愛い〜」「私はショビ推し!」といった書き込みもあり、4人それぞれにファンがつく事態に発展した。

給油とコーヒー・トイレ休憩以外は停まらなかったとブリジットさんは言うが、続報が投稿されるたびに動画内の降雪の様子が酷くなっているのは明らかで、「無理しないで! 途中でホテルに泊まったっていいんだよ」「私と旦那も似た状況で、ただいま運転中。ウェストバージニアはひどく吹雪いているから、できることなら迂回したほうがいいよ」「道が凍っているから、本当に気をつけて! ウェストバージニア州の住人より」などと4人を案じるコメントもいくつも寄せられていた。

そして出発当初の予定から約4時間遅れて、20時間後。

<最後のアップデート!! 午前8:45、クリーブランドに到着!!!>

雪が降り続くなか夜通し運転して、見知らぬ人から友達になった4人は12月23日金曜日の朝、それぞれの家族との再会に間に合うようにクリーブランドに到着した。

すっかり明るくなった住宅街の一角に停められたキア・ソウルから、荷下ろしをする彼らの姿を収めた最後のTikTokのコメント欄は、無事の到着を喜ぶ人々の書き込みで溢れた。

「やったね!」

「たどり着けて本当によかった。4人に、メリークリスマス!」

「とても素敵なクリスマス・ストーリーだね」

「ネトフリでこれをドラマにしてもらいたい」

「それで、だれとだれが恋に落ちる結末なの?」

4人はその後、それぞれの帰るべき場所でクリスマスを過ごしている写真を『ABC News』を通じて公開している。

家族や友人たちに囲まれて写真に収まった4人が見せる満面の笑みは、彼らの長旅を見守り続けたフォロワーへの何よりのクリスマスプレゼントになったことだろう。

画像は『ABC News 2022年12月28日付「4 strangers road trip from Florida to Ohio after flight cancellation」(Courtesy Bridget Schuster)(Courtesy Greg Henry)(Courtesy Abby Radcliffe)(Courtesy Shobi Maynard)』『Bridget E Schuster 2022年12月22日付TikTok「The earliest flight they could get us on was Christmas Eve at 6pm so here we are #tampaairport」、2022年12月23日付TikTok「Replying to @miss_merv Thanks everyone for following along on the journey.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)