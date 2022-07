【中国ドラマ】『ロマンスは結婚のあとで』『キミだけのヒーローになりたい』配信＆DVD情報

次々に登場する胸キュンサプライズが話題沸騰の中国発スーパー・スイートラブコメディ『ロマンスは結婚のあとで』と、マー・スーチュンד人気急上昇イケメン”バイ・ジンティンが共演する最新ドラマ『キミだけのヒーローになりたい』がU-NEXTにて独占先行配信、およびDVDリリースが決定した。

【関連記事】タイBLドラマ『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』、8月よりU-NEXTにて独占放送開始!

中国発スーパースイートラブコメディ『ロマンスは結婚のあとで』とは?

超がつくほど定番の展開ながら、ハマる人続出の”究極の沼ドラマ”と話題沸騰! 偽装結婚後に二人が徐々に互いを知っていき、恋していることに気づくまでの過程は胸キュン必至! キスかと思うくらい顔を近づけては違う行動をとったり、他の男がヒロインに接近する姿を見て嫉妬するも、恋していることを認めまいと心の中で否定したりと、愛さずにいられないオレ様ツンデレ社長のキャラクターに惹きつけられること間違いなし。2022年最高の“糖度”を誇るスーパー・スイートラブコメディが誕生した。

あらすじ

大学を卒業してファッションデザイナーを目指すグー・シーシー(ワン・ユーウェン)がひょんなことから出会ったのは、巨大企業のオレ様社長イン・スーチェン(ワン・ズーチー)。彼女はイケメンでもナルシストで仕事のジャマばかりしてくるスーチェンをいけすかない男だと思うが、彼から突然「結婚しよう!」と迫られる。しかし、スーチェンの目的は有名ファッションデザイナーとのビジネスを成功させるための偽装結婚で、ちょうどお金に困っていたシーシーは報酬目当てで3カ月の契約結婚に同意するが…。

キャスト情報

ナルシストなツンデレエリート社長を演じるのは、『鳳星(ほうせい)の姫〜天空の女神と宿命の愛〜』で主人公の兄弟分として存在感を発揮し、『宮廷恋仕官〜ただいま殿下と捜査中〜』で本国でも大ブレイクを果たしたワン・ズーチー。気を許した人以外にはカッコよくスマートな人間に見えるよう振る舞い、恋愛など不要だと思って生きているオレ様社長に扮し、ヒロインに対し必死に好きじゃないフリをする姿から目が離せない! そんなオレ様社長と契約結婚をする羽目になるヒロインには『鳳星(ほうせい)の姫〜天空の女神と宿命の愛〜』でワン・ズーチーと共演し、『三国志 Secret of Three Kingdoms』『尚芸館の五つ星 プリンスとのナイショの恋』など多くのドラマに出演しているワン・ユーウェン。ファッションデザイナーを夢見る普通の女性が、ワガママだけど魅力ある社長に翻弄されながらも想いを貫こうとする可愛らしいヒロイン役を熱演している。

ワン・ズーチーの恋のライバル役には『旦那様はドナー』『一夜の花嫁〜Pirates of Destiny〜』のイアン・イー。ワン・ズーチーの友人で明るい青年役を演じるのは、美男俳優として今大注目の『恋する星の王子様』『マスターオブスキル 全職高手』『天舞紀〜トキメキ☆恋空書院〜』などに出演するリー・ジュンチェン。『笑傲江湖 レジェンド・オブ・スウォーズマン』チェン・シュンはワン・ズーチーの右腕的存在となりいつも彼を気に掛けるイケメン補佐役として出演している。

他にも『燕雲台-The Legend of Empress-』ジー・チェンや『愛上特種兵(原題)』ジョン・リーリー、『孤城閉〜仁宗、その愛と大義〜』ヤン・ユエ、元“SNH48”の『我成了他的班主任(原題)』チェン・イーシンなど実力派の俳優と女優が勢揃い!

毎話繰り出されるキスシーンでラブコメファンの心を鷲掴み

王道の設定ながら、次から次へと展開するラブエピソードが見ている人を虜に! 二人の恋の行方が気になると評判を呼び、Weiboドラマランキングをはじめ、Douyinドラマランキング、Maoyan配信ドラマ・テンセントドラマ・総合熱度ランキング、Guduo Media配信ドラマ熱度指数ランキング、ENLIGHTENTドラマランキングなどなど数多くで第1位に輝いた。

また、ハプニングキスから始まり、次第に本気へと変化していくキスまで、毎話のように繰り広げられるキスシーンも話題に。さらにファッション業界が舞台の本作は、製作費の1割以上が衣装や美術に費やされており、登場人物たちを彩るファッションにも要注目だ。

『ロマンスは結婚のあとで』U-NEXT配信&DVD発売情報

9月12日(月)よりU-NEXTにて独占先行配信開始!

10月5日(水)発売 DVD-SET1 16,500円(税抜15,000円)

11月2日(水)発売 DVD-SET2 16,500円(税抜15,000円)

※10月5日よりレンタルDVD リリース開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

©Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

公式サイト:https://kandera.jp/sp/romakon

予告編:https://youtu.be/X3ZrXq-z0Ew

中国最大のレビューサイトやWeiboでも話題に!『キミだけのヒーローになりたい』とは?

中国最大のレビューサイトDoubanで平均評点8.1、動画配信サービスiQIYIでユーザー評価 9.1(各10点満点)、2021年放送の現代劇でトップを記録! 中国版Twitterと称されるWeiboでトレンド入り109回、公式アカウント閲覧数5.6億回を達成!

そんな話題作を手掛けるのは、中国ロマンスドラマの決定版となった『お昼12時のシンデレラ』『シンデレラはオンライン中!』の制作会社。臨場感たっぷりの手術シーン、実際の装備を使用し本物の隊員も参加した迫力満点の救助シーンなど、徹底的にこだわった細部のリアリティがドラマの緊張感を大きく盛り上げている。ロマンスはもちろんのこと、本格的な医療ドラマと真に迫ったレスキューアクションが堪能できる2022年ナンバーワンのロマンティック・ラブストーリーが遂に日本へ!

あらすじ

新米医師のミー・カーは強盗事件に巻き込まれ、特殊部隊のシン・コーレイに命を救われる。それから2年後、応急救護訓練で運命の再会を果たす。コーレイは真っ直ぐで思いやりのある彼女に好意を抱き、一方のカーは、彼が命の恩人とは気づかずに惹かれていく。ともに人命を救う責務ある職業に就きながら、互いを支え合って少しずつ心の距離を縮めていく二人。多忙の中でデートの約束を取りつけるも、他県で大地震が発生! 被災地へ向かった彼らの前には、想像以上に深刻な状況が…。それぞれ愛する人の無事を祈りながら、任務を遂行する二人を待ち受ける未来とは――?

キャスト情報

主演作『花と将軍〜Oh My General〜』『私だけのスーパースター〜Mr. Fighting〜』が日本でも大ヒットした人気女優マー・スーチュン。屈託のない笑顔とかわいらしい雰囲気とは裏腹に、クールでタフな役柄を務めることも多く台湾最大の映画賞である金馬奨で主演女優賞を獲得した演技力も折り紙付き。そんな不動のトップスターが本作で扮するのは、使命感に燃える新米医師! 仕事に恋に真っ直ぐな等身大のヒロインを、チャーミングな魅力たっぷりで熱演している。

その相手を務めるのは、『ときめき♡旋風ガール』で癒し系のイケメンを演じたバイ・ジンティン。今回は鍛え上げられた肉体と冷静な判断力で市民を守る特殊部隊の最年少隊長を演じ、これまでのイメージと異なる新たな理想の彼氏像を体現。隊員たちには鬼と恐れられる強気な姿勢でも、ヒロインの前ではタジタジになってしまう、かわいすぎるギャップも必見! 医師と特殊部隊員、ともに人命を救う過酷な職務を果たし、お互いに助け合いながら少しずつ恋を進展させていく二人の尊すぎる姿はまさに中国版「太陽の末裔」と話題沸騰。誰もが応援したくなる最高の“英雄<ヒーロー>カップル”の行く末をぜひお見逃しなく!

期待の若手だけではなく、ジャン・ヤオ、ワン・ヤンらベテラン俳優も恋を謳歌

メインカップルに加え、さらに2組のカップルにも魅力的な恋の花が咲く! 『Go!Go!シンデレラは片想い』のジアン・ペイヤオがカーの親友で美人記者のチンシア役、『燕雲台-The Legend of Empress-』のチェン・ハオが誠実で真面目すぎる特殊部隊の副隊長ウェンボーに扮し、くっつきそうでくっつかないじれキュンカップルを熱演。めげずに何度も彼にアタックするチンシアの情熱に魅了された視聴者が続出!

そして、もう1組は、過去に一度傷つけ合って別れた壮年の二人。『海上牧雲記〜3つの予言と王朝の謎』のジャン・ヤオがコーレイの姉で医療機器メーカーに勤めるコーヤオ役、『慶余年〜麒麟児、現る〜』のワン・ヤンが脳外科の名医ユーハン役を演じる。すでにお互いを知っているが故の慎重な関係を、数々の作品に出演してきたベテランならではの安定感で魅せる。初々しい運命の恋、じれったい一途な恋、落ち着いた大人の恋、それぞれ輝きが異なる多様な愛の形を示した至極のロマンスが描かれる!

『キミだけのヒーローになりたい』U-NEXT配信&DVD発売情報

9月7日(水)よりU-NEXTにて独占先行配信開始

10月5日(水)発売 DVD-SET1 16,500円(税抜15,000円)

11月2日(水)発売 DVD-SET2 16,500円(税抜15,000円)

12月2日(金)発売 DVD-SET3 16,500円(税抜15,000円)

※10月5日(水)よりレンタルDVD リリース開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

© 2021 Gcoo Entertainment Co. Ltd. All Rights Reserved

公式サイト:https://kandera.jp/sp/hero/

予告編:https://youtu.be/dBfzIUlQ6XI

(海外ドラマNAVI)