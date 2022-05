映像ストリーミングサービスのNetflixが、ライブ配信型コンテンツの配信を検討しているとエンターテイメント系メディアのDeadlineが報じています。Netflixはオリジナルのリアリティ番組をライブ配信することを計画しているようです。

Netflixでは「The Circle」などの台本なしのリアリティ番組を配信していますが、これらをライブ配信することを計画しているとDeadlineが報じています。

報道によると、Netflixはダンスコンペティションシリーズの「Dance 100」や、「Netflix Is A Joke Fest」のようなNetflix主催のイベントをライブ配信することを計画している模様。

他にも、Netflixはリアリティ番組の「セリング・サンセット 〜ハリウッド、夢の豪華物件〜」の最新シリーズをライブ配信コンテンツとして復活させる可能性もあるとDeadlineは指摘しています。なお、「セリング・サンセット 〜ハリウッド、夢の豪華物件〜」は、シーズン5が2019年に配信されたのち、続編は配信されていません。

Netflixはすでにライブ配信に向いたコンテンツであるリアリティ番組や社会実験番組などを複数配信していますが、ライバルサービスであるDisney+がダンスリアリティ番組「ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ」の配信権を獲得するなど、競合サービスとの間で激しいコンテンツ争奪戦を繰り広げています。

Netflixがライブ配信サービスを展開することが可能になった場合、次の焦点となるのは「スポーツのライブ配信をサポートするか否かである」とDeadlineは指摘しています。Deadlineは「F1ドキュメンタリーシリーズの『Formula 1: 栄光のグランプリ』の成功を考えると、Netflixがスポーツのライブ配信に手を出すと考えるのは自然です」と記しています。

別のメディアであるMashableは、「Netflixが最近有料会員数を減らしたことを考えると、広告アリの新しいプランを導入することに続き、新しいサービスとしてライブ配信コンテンツを提供することは非常に理にかなった事のように思えます」と指摘。さらに、ライブ配信サービスや専用コンテンツが新規ユーザーを引き付け、既存のユーザーがサービスに残ることを助ける要因になる可能性も挙げています。

なお、情報筋によるとNetflixのライブ配信コンテンツは「社内の小さなグループが開発の準備段階にあるだけ」であり、いつ頃実装されることになるかは不明です。