ラーメン王が選ぶ、「今食べたい」ラーメン3選 2022（東日本編）

ラーメン王・小林孝充さんが、2022年の今だからこそ食べたいラーメン3店を選んでくれました。第2弾は「東日本編」をご紹介!

ラーメン王の異名を持つ小林孝充さんが、2022年の「今食べたい3店」をエリアごとにピックアップしてくれました! 映えあるその店舗と、選んだ理由について伺います。「東京編」に引き続き、今回は「東日本編」です。

中華蕎麦 鳴神食堂(群馬県高崎市)

「中華蕎麦 鳴神(なるかみ)食堂」は2020年11月に高崎にオープンした注目店です。

「中華蕎麦」750円 出典:ミネラルRさん

基本メニューの中華蕎麦は広島県産の牡蠣を使用した非常に滋味深いスープが印象的。何よりも麺線がきれいに整えられた盛り付けは非常に見た目が美しいです。上にのってくるのは何と鴨肉を使用したチャーシュー。このラーメンが750円というのも驚きです。

その他期間限定品にも意欲的に取り組んでいます。群馬県の中でもレベルの高い店が集まった高崎市ですが、それらにも負けないポテンシャルを持ったお店です。

おつまみの「わんたん皿」300円 出典:ミネラルRさん

論露に不二(茨城県坂東市)

つくばの人気店「鬼者語」出身の方の店が2021年に坂東市にオープンした「論露に不二(ろんろにふじ)」。数種類置かれたデトックスウォーターのサーバーは同じく鬼者語の流れを汲む店「芛堂寺」を思わせます。

デトックスウォーター 出典:rapport・ラポールさん

提供しているラーメンは「松茸と水」「鮮魚と水」など名前からもう期待が爆上がりです。その他にも日によりいろいろな限定メニューを提供しています。

「松茸と水+味玉」950円 出典:rapport・ラポールさん

最初に名を連ねる松茸と水は、その名の通り松茸と水のスープ。松茸でラーメンのスープとして成立するのかと疑問に思う人もいると思いますが、これが非常にすっきりとしつつも香り豊かでしっかりとラーメンとしておいしく仕上がっています。非常に見た目としても華やか。

どの駅からも遠くやや行きづらいですが、ここだけでしか食べられないラーメンです。

らー麺専科 海空土(千葉県千葉市)

「らー麺専科 海空土(かいくうど)」は今年で開店してちょうど20年。今の煮干しラーメンブームのずっと前から煮干しの利いたラーメンを提供し長年千葉の煮干しを牽引してきたお店です。

「煮干し醤油らーめん」850円 出典:sanadangerさん

その海空土が去年スープを変更。これまで入れてこなかった鶏を入れるようになりました。そしてこのリニューアル後のスープが非常に美味い! 飲み口が柔らかになりつつも、煮干し自体は非常に厚みがあります。

メンマなどの具もいろいろと変化を見せています。食べたことある人も食べたことない人も21年目の海空土を是非食べてみて欲しいです。

「煮干しみそ」930円 出典:よしぞう1103さん

教えてくれた人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は14,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

