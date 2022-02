米フロリダ州に住む46歳の養父母が今月初め、14歳(一部報道では13歳とも)の少年を少なくとも5年間虐待、監禁したとして逮捕された。少年は学校に通っていたものの、帰宅後は車庫内に作られた箱型の小部屋に監禁されていた。『WPTV』などが伝えている。

フロリダ州パームビーチ郡ジュピターに住むトレイシー(Tracy、46)とティモシー・フェリター(Timothy Ferriter、46)が今月初め、悪質な児童虐待及び不法監禁の容疑で逮捕された。

トレイシーが最初に警察と連絡を取ったのは先月28日のことで、「14歳の息子が行方不明になった。息子には行動障害があり、前日には学校で問題を起こしていた」と伝えていた。

警察はその2日後の30日、少年が帰宅しているかどうかを確認するため夫妻の自宅を訪問、自宅とつながった車庫内に2.43メートル(8フィート)四方の箱型の小部屋があるのを発見した。白いドアは外から施錠できるようになっており、中にはマットレスとシーツ、小さな机と椅子、バケツ、監視カメラが備え付けてあった。トレイシーは当初、警察官に「ここはオフィスとして使用していた」と説明したが、後に「倉庫にしていた」と話を変えたという。

そして翌31日、警察は地元の中学校で少年を発見し、自宅から突然姿を消した理由について尋ねた。すると少年は「両親に何度も箱の中に閉じ込められた。箱の中に一日18時間も入っていたこともある。それに時々ベルトや縄跳びで叩かれ、唾を吐きかけられた。誰も僕のことを愛してくれないし、家では安全だと感じることができない」と明かし、「お願いだから僕を逮捕して! 刑務所に行ったほうが家に帰るよりもずっとましだから!」と懇願したそうだ。

さらに少年のきょうだいの1人は「彼の態度が悪かったり、問題を起こした時に監禁されていた」と証言し、警察は今月1日に家宅捜査に踏み切った。そして押収した監視カメラの映像から、少年が少なくとも5年間毎日、学校から帰宅すると車庫内の箱型の小部屋に監禁されていたことを突き止めた。少年はバケツをトイレ代わりに使用し、バケツは自分で清掃、夫妻が運んできた食事を一人で食べていた。また小部屋の照明のスイッチは外に設置されていた。

夫妻はこの少年のほかに3人の子供を育てており、現在は全員が児童保護サービスの保護下に置かれている。夫妻は許可なしで子供たちと連絡を取ることは禁止されてはいるものの、3人を虐待していたかどうかについては分かっていない。

なお夫妻の弁護士は「少年は反応性愛着障害(RAD)を患い、養育者との親密な絆を構築することができなかった。夫妻が少年を監禁したのはRADが原因の可能性がある」と述べており、夫妻は無罪を主張。今月9日にそれぞれが約580万円(5万ドル)の保釈金を支払い保釈されている。

ちなみにこの夫妻には「なぜ好んで養子に迎えたのに、監禁したのか?」「怒りを感じる」「虐待者は必ず、理由をつける。刑に服すべき」「5年間もなぜ気が付かなかったのか?」「同じ大きさの箱に、2人を同じように閉じ込めてやりたい」「子供の心の傷の深さを考えたことがあるのだろうか」「こんな夫婦でも養子縁組は簡単にできてしまうものなの?」「信じ難い」といったコメントがあがっている。

