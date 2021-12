GU×ポケモンのコラボアイテムが、2021年12月15日現在、大幅値下げされています。この機会に改めてチェックしてみてください。

990円アイテム多数

大幅値下げされているのは、11月に発売されたポケモンのウィンターコレクションです。

たとえば、ピカチュウやイーブイのシルエットの刺しゅうが施された「グラフィックスウェットパーカ(長袖)」は、発売当初の2690円から990円に。サイドスリットと、裾丈の前後差ですっきりと着こなせます。

フロントにピカチュウやイーブイのシルエットが大きくデザインされた「バッグ」は、ほぼ半額に。発売当初は1990円でしたが、現在は990円です。

そのほか、スウェットやおひるねクッションなど、990円(値下げ後の価格)アイテムが充実しています。ポケモン好きはぜひチェックしてみてください。

