¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¹¹¿·

U-NEXTにて日本での見放題独占配信も始まったリブート版『ゴシップガール』。よりスキャンダラスに、ファッショナブルに新しく生まれ変わった本作が、シーズン2へ更新されたことをTV Lineが伝えている。

企画段階から大きな話題を呼び、この夏に華々しく配信開始したばかりのリブート版。本国では全12話を前半と後半に分けて配信しており、8月の頭に第6話が配信されたばかり。第7話の配信を11月に控える中、早々のシーズン更新の発表になった。

2007年のオリジナル版に引き続きジョシュア・サフランが製作を務める本作。舞台はマンハッタンに暮らすセレブたちが通う高校ということに変わりはないものの、彼らを取り巻く環境は大きく変わり、ゴシップが交わされる場はブログからソーシャルメディアへと変化した。

これに合わせて作品と連動した公式Instagramアカウントの投稿や、キャラクターのアカウントが用意されるなどユニークなプロモーション戦略でインタラクティブに楽しめるように。時代をとらえるだけでなく、新たな流行やムーブメントを起こす『ゴシップガール』にしか成しえない影響力を惜しみなく発揮している。

ダイバーシティ時代を反映したキャラクターづくりも評価されており、カナダ出身で坊主頭が印象的なジョーダン・アレクサンダー(ジュリアン役)、アフリカ系アメリカ人のサヴァンナ・リー・スミス(モネ役)、メキシコ系アメリカ人のザイオン・モレノ(ルナ役)など多様なキャストが物語を彩る。

ちなみにオリジナル版『ゴシップガール』はTV Lineが行う投票企画で『ハート・オブ・ディクシー ドクターハートの診療日記』に勝利! 勝ち残っている作品には『ヤング・スーパーマン』『SUPERGIRL/スーパーガール』『オリジナルズ』『One Tree Hill』『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』などが並んでいる。あなたのベストCWドラマは?

『ゴシップガール』はで独占配信中。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『ゴシップガール』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.