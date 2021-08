『コブラ会』エド・アズナーが91歳で死去、共演者が追悼

Netflixの大人気ドラマ『コブラ会』にゲスト出演していたベテラン俳優のエド・アズナーが、現地時間8月29日(日)に91歳で逝去し、『コブラ会』の共演者が追悼の意を示している。米Deadlineが報じた。

映画『ベスト・キッド』シリーズの約30年後を描く『コブラ会』では、かつてライバルだったジョニー・ローレンスとダニエル・ラルーソが、今度は自分たちの弟子を闘わせて対立する姿が描かれる。エドはウィリアム・ザブカ扮するジョニーの裕福な義理の父親シド・ウェインバーグ役で、シーズン1〜3にわたって3話でゲスト出演した。

シドの訃報を受けたウィリアムは、「このニュースを耳にして打ちひしがれました。なんというレジェンドだろう。美しき人で特別な友人、彼から多くのことを学びました。私の愛と深いお悔やみをアズナー氏の家族に送ります。親愛なるエド、安らかに眠ってください」と、追悼メッセージを投稿した。

Devastated to hear this news. What a legend. What a beautiful human and special friend. I learned so much from him. My love and deepest condolences to the Asner family August 29, 2021