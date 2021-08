¤³¤Î½©ÇÛ¿®¡ª¡ØSATC¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë4¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ØEmpire¡Ù¤Î¤¢¤Î¿Í

NYで生活する4人の女性の日常を描き、世界中の女性たちのバイブルとして今もなお愛され続ける大人気海外ドラマ『SEX AND THE CITY』。その待望の続編『And Just Like That...(原題)』がこの秋に本国で配信になることと、空いていたキム・キャトラル演じるサマンサの穴を埋めてくれる新たなキャストについて米CNNが伝えている。

キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカーが自身のInstagramに投稿した写真には、おなじみのキャストであるクリスティン・デイヴィス、シンシア・ニクソンに並んで、ニコール・アリ・パーカーの姿が。互いに抱き合い親密な様子をみせる新たな仲良し4人組は、なんとも新鮮だ。『Empire 成功の代償』のジゼル役などで知られているニコールが演じるのは、リサ・トッド・ウェクスレイというキャラクターで、HBO Maxは「パーク・アべニューに住む3人の子どもの母でドキュメンタリー作家」とだけ説明している。

サラはこの投稿に「この3人と夜中まで70年代ラブソングを歌いたい。レディーズ、また明日ね」とキャプションが添えており、同世代が集う撮影現場は楽しそうな様子が覗える。

製作陣はリサ以外にも3人の新キャラクターを公表済み。のカレン・ピットマン演じる"頭脳明晰で挑戦的なコロンビア大学法学部教授"のニヤ・ウォレス。

こうした新キャラクターと旧キャラクターがどのような関わりを見せていくのかは、正式には明らかになっていないが、もしアフリカ系アメリカ人であるニコールが4人組の仲間入りを果たせば、シリーズ史上大きな変化だと言えるだろう。

『And Just Like That...(原題)』は2021年秋、米HBO Maxにて配信予定。(海外ドラマNAVI)



HBO Max『And Just Like That...』