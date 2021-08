スティーブン・キングが予⾒した疫病後の世界とは？『ザ・スタンド』、DVDリリース決定！

ホラー界の帝王スティーブン・キングによる1978年刊行の同名小説を映像化したパニック・サバイバル・スリラー『ザ・スタンド』のDVDが11月10日(水)にリリースされる。

致死性のウイルスにより絶滅の危機に瀕した人類の運命は、108歳の⽼婆"マザー"アバゲイル・フリーマントルと、感染を免れたわずかな生存者たちに懸かっていた。彼らは悪夢の体現者、"闇の男"ランドル・フラッグの⼒から逃れることはできるのか――?

原作小説は1990年にエンディングを加筆した「完全版」が発表され、1994年には最初のドラマ化を果たしている。最終回の脚本はキング自身が書き下ろし、1978年版と1990年版の結末の間の出来事が描かれる。

生存者たちの共同体を率いる⽼婆"マザー"を『天使にラブ・ソングを...』のウーピー・ゴールドバーグが、恐怖と欲望で人類を支配する"闇の男"ランドル・フラッグをのジェームズ・マースデンがそれぞれ演じる。他にもアンバー・ハード(『アクアマン』)、エズラ・ミラー(『ジャスティス・リーグ』)、グレッグ・キニア(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)ら豪華俳優陣も集結。

ジョシュ・ブーン(『ハッピーエンドが書けるまで』『きっと、星のせいじゃない。』)が監督を務め、ブーンはベンジャミン・カヴェル(『JUSTIFIED 俺の正義』『SEAL Team/シール・チーム』)と共同で脚本・製作総指揮も担う。

本国アメリカでは、奇しくも世界中で新型コロナウイルスの蔓延が続く2020年12月より配信がスタート。2021年を生きる現実の私たちにとっても決して絵空事とは⾔えない設定に端を発するこの物語が投げかけるのは、「⼀度崩壊した社会を新たに⽴て直す必要に迫られたとき、人間には何ができるのか」という問いである。



11月10日(水)DVD-BOX発売、DVDレンタル開始!

<セルDVD>DVD-BOX 【5枚組】10,230円(税抜9,300円)

<レンタルDVD>DVD Vol.1-Vol.5

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト:https://paramount.jp/thestand/

