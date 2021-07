日本に対する海外のイメージも、だんだんと変わってきているようです。

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

Non-Japanese on Reddit, what comes to your mind when you think of the country Japan? : Reddit,Kanenori - Pixabay

●音声コマンドを理解できなくて、トイレから出られなくなった友人の思い出。

↑日本に行くことがあったら1日中トイレを我慢しなくちゃ。

↑全く同じことが自分にも起こった。必死でトイレを流そうとしたら、代わりにビデを作動させてしまい、大の音楽を流し、乾燥をすることになった。

↑その複雑なトイレに恐怖。

↑それについて不安と興味深さと両方ある。おもしろそうだけど、多分そうじゃないだろうなとも思う。

↑まって、音声操作のトイレ? 自分のお尻に水をかけて欲しいようなことを言葉にするのかな、終わったら「開けドア」?

↑初めて東京に行ったとき、母親が駅のトイレを使って流そうと思って押したボタンが非常用緊急ボタンだった。近くにいた全員に聞こえて、恥ずかしいことになった。

●10年くらい前に日本を訪れた。

東京の中心で2つくらいの店で飲んだあと、早朝5時に公園を歩こうって流れになった。

公園にまるで森の中の古い村みたいに100くらいのキャンピングテントが張ってあって、きっとホームレスのコミュニティなんだろうな、欧米と同じで不運なことがあって職を失った人々なのだろうと考えていた。

すると1人の男性がダンボール箱からスーツ&ネクタイ姿で立ち上がった。スタスタと歩きはじめ、オフィス街へ歩いていった。

この道理に反した光景が脳裏に焼き付いて、それから日本を考えるときに最初に目に浮かぶ。

↑5年くらい日本に住んだことがあるが、それがもっとも日本らしいストーリーだと思う。

●みんながとても忙しい。それもとてもとても忙しい。

↑それとみんなが静かなこと。

↑だからみんな幸せじゃないのかな? 日本は生活の質では18番目なのに幸せ度では62番目だ。

↑そうだよ、「日常の日」の動画では、日本人のほとんどがきつい仕事としている。通勤時間を考えるとさらにひどい。片道1時間とかの人がたくさんいた。

大部分は上司より先に会社から帰れないことを除けばそう悪くはなかった。週に10時間以上を忙しく見せるためだけにダレダラ無駄にしていた。

日本では8時から6時まで働かなければなまけ者に見える。中には夜8時まで帰れない人々もいた。最悪だ。

●マンガと死ぬほど働くスーツを来た男性たち。

●

・すばらしい食事

・バラエティに富んだ自動販売機

・第二次世界大戦の過ちを政府が認めようとしない

・残酷な仕事環境(でも良くはなっている)

・大阪城のようなすばらしい歴史的な遺産

↑日本の自動販売機の多様性に嫉妬してる。

●ニンテンドー。

↑3DSが恋しい。

●トヨタの生産システム。

↑カイゼンとか……自分は5つの日本語を5Sシステムで覚えなくちゃいけなかった……

●子供の頃にウルドゥー語の本の中に日本のことが書いてあった。いろいろな美しいもののほかに、日本人の特徴で印象的だったことがある。

内容は「日本人は購入したものを美しい紙で包むので、買ったものよりその紙を保管する」という風習だった。だから日本を考えるときその文章が浮かぶ。

●ゴジラ。

●触手。●頭文字D



