2021年「コミコン@ホーム」ラインナップ！『ウォーキング・デッド』『デクスター』『LUCIFER』など目白押し

毎年7月に開催されるポップカルチャーの祭典サンディエゴ・コミコン。昨年に引き続き、今年もバーチャル・イベント「Comic-Con@Home」となり、日本からも参加できる。例年、新作・新シーズンの新情報が発表され、今年も注目が集まる。現地時間7月23日(金)から25日(日)(※日本時間:7月24日(土)〜26日(日))に開催されるラインナップを、ドラマを中心にまとめてご紹介。(※日時はすべて日本時間)

なお、ここで紹介しているものはごく一部です。詳細についてはスケジュール一覧からご確認ください。(https://www.comic-con.org/cci/programming-schedule)

視聴はコミコン公式YouTubeから(https://www.youtube.com/user/ComicCon)

■7月24日(土)

・2:00 am〜3:00 am

『ドラゴンボール』スペシャルパネル(Dragon Ball Special Panel)

野沢雅子(声:孫悟空)や飯玉明夫(ドラゴンボールシリーズの製作総指揮者、鳥山明の編集者)らが新作映画について語る。

(再/3:00 am〜4:00m)

・2:00 am〜3:00 am

『Heels(原題)』

DCドラマ『ARROW/アロー』で、主人公アローことオリーバー・クイーンを演じたスティーヴン・アメルが主演を務める米Starzの最新作。ジョージア州の結束の強いコミュニティを舞台に、プロレス団体を経営していた亡き父親の後を巡って、遺産を巡り兄弟とライバルが争う様子が描かれる。

クリエイターのマイケル・ウォルドロン(『ロキ』)、ショーランナーのマイク・オマリー(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、キャストのスティーヴン・アメル、アレクサンダー・ルドウィグ(『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』)、アリソン・ラフ(『FBI : 特別捜査班』)、メアリー・マコーマック(『ザ・プロテクター/狙われる証人たち』)、ケリー・バーグランド(『転入生は10点満点』)、アレン・マルドナード(『プロジェクト・パワー』)、ジェームズ・ハリソン(『S.W.A.T.』)らが登場。

・3:00 am〜4:00m

Amazon Panel

米Amazon Prime Videoと米IMDb TV作品のショーランナーらが登場。

ファンタジー小説「時の車輪」のドラマ版『The Wheel of Time(原題)』のショーランナーであるレイフ・ジャドキンス、PrimeVideoにて8月13日(金)より配信する『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の庵野秀明監督、犯罪アクションドラマ『レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀』の続編『Leverage: Redemption(原題)』からパーカー役のベス・リースグラフ、新キャストのノア・ワイリーらが登場。

(再/5:00 am〜6:00 am)

・6:00 am〜7:00 am

『Motherland: Fort Salem(原題)』

米Freeformのファンタジードラマのクリエイターと主演のテイラー・ヒックソン(『デッドプール』)やジェシカ・サットン(『ローグ』)らキャストが登場し、本国で放送中のシーズン2や今後などについて話し合う。

(再/7:00 am〜8:00am)

・7:00 am〜8:00 am

『Batman: The Long Halloween, Part Two(原題)』

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のジェンセン・アクレスがバットマンの声を務めるDCアニメ映画。ジェンセン他、ケイティー・サッコフ(『マンダロリアン』)、トロイ・ベイカー(『The Last of Us』)らが登場。

・10:00 am〜11:00 am

『Slasher: Flesh & Blood(原題)』

『スラッシャー』シリーズの最新作。全8話となる 『Flesh & Blood』のクリエイターやショーランナー、キャストのデヴィッド・クローネンバーグ、レイチェル・クロフォード、ポーラ・ブランカーティが登場し、作品について語り合う他、予告映像が解禁される。





■7月25日(日)

・2:00 am〜3:03am

『宇宙大作戦』パイロット版 (Star Trek (1966) Episode: 1.01 - "The Cage")

シリーズの生みの親ジーン・ロッデンベリー生誕100周年を祝い、シリーズの原点「歪んだ楽園」を放送。

・3:00 am〜4:00am

『Ultra City Smiths(原題)』

配信サービス米AMC+で7月22日(木)に開始されるストップモーションアニメ。キャストのジミ・シンプソン(『ウエストワールド』)、デブラ・ウィンガー(『The Ranch ザ・ランチ』)らが参加。

・5:00 am〜6:00 am

『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』

本国でシーズン6の放送を終えたばかりの『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』のパネル。チーフ・コンテンツ・オフィサーのスコット・M・ギンプルやショーランナーのアンドリュー・チャンブリス、キャストのレニー・ジェームズ、アリシア・デブナム=ケアリー、コールマン・ドミンゴ、ダナイ・ガルシア、ジェナ・エルフマン、カレン・デヴィッド、モー・コリンズ、そしてシリーズにカムバックしたあの人が参加し、シーズン7について語り合う他、ファーストルックが公開!

(再/6:00〜7:00)

・5:30 am〜7:53 am

『スーパーマン』(1978)

今年7月に亡くなったリチャード・ドナーを追悼し、1978年に公開されたクリストファー・リーヴ主演の『スーパーマン』を上映。

・6:00 am〜7:00 am

『ウォーキング・デッド:ワールド・ビヨンド』

今年後半に放送予定のシーズン2の撮影やストーリーなどについて語る。また、ファーストルックも公開!

(再/8:00〜9:00)

・7:00 am〜8:00 am

『ザ・ラスト・マーセナリー』(Netflix Geeked: The Last Mercenary)

7月30日(金)に配信されるNetflixのアクションコメディ映画『ザ・ラスト・マーセナリー』のパネル。

・7:00 am〜8:00 am

『Roswell, New Mexico(原題)』

2019年から米CWで放送している『ロズウェル/星の恋人たち』のリブート版。シーズン3が7月26日(月)からスタートするがすでにシーズン4への更新も決定している。

(再/9:00 am〜10:00 am)

・7:00 am〜8:00 am

米AMCで8月22日(日)にスタートするファイナルシーズンの撮影や舞台裏などについてクリエイターとキャストが語る。また、シーズン11の予告映像を初公開!

(再/8:00 am〜9:00 am

・8:00 am〜9:59 am

『ブラッディ・ガン』

1990年に公開されたトム・セレック出演の西部劇映画を上映。

・8:00 am〜9:48 am

『ロケッティア』

1991年に公開されたビル・キャンベル主演のアクション映画を上映。

・9:00 am〜10:00 am

主演のトム・エリスと、製作総指揮のジョー・ヘンダーソン、イルディ・モドロヴィッチが今後について語る。

(再/12:00 pm〜1:00 pm)

・10:00 am〜11:00 am

製作総指揮のグレッグ・ニコテロや、ゲストキャストのマイケル・ルーカー(『ウォーキング・デッド』)、ジェームズ・レマー(『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』)らが参加し、米Shudderで今秋スタートするシーズン3について語る。ファーストルックも公開!





■7月26日(月)

・2:00 am〜3:36 am

『イウォーク・アドベンチャー』

映画『スター・ウォーズ』シリーズのスピンオフとして1984年に公開されたTV映画を上映。

・2:00 am〜3:13 am

TV『ワンダーウーマン』第1話

リンダ・カーター主演で1975年から3シーズン製作されたドラマシリーズのパイロット版を上映。

・2:00 am〜3:00 am

ショーランナーのクリス・チブナル、13代目ドクター役ジョディ・ウィッテカー、マンディップ・ギル、新シーズンに出演するジョン・ビショップが参加する他、スペシャルサプライズゲストが登場し、初お披露目となるコンテンツを紹介する。

(再/3:00 am〜4:00 am)

・3:00 am〜4:00 am

世界的ベストセラー小説をドラマ化したDisney+(ディズニープラス)の新作ドラマ『秘密結社ベネディクト団』。ショーランナーや、本作で一人二役を演じ、主演を務めているトニー・ヘイル(『CHUCK/チャック』『Veep/ヴィープ』)らが参加。

・4:00 am〜5:00 am

製作総指揮のフィル・クレマーやケト・シミズ、キャストのサラ役のケイティ・ロッツ、ザリ・トマズ役のタラ・アッシュ、エヴァ役のジェス・マッカラン、ゲイリー役のアダム・ツェフマン、ジョン・コンスタンティン役のマット・ライアンらが参加。

(再/5:00 am〜6:00 am)

・4:00 am〜5:00 am

Tidings from Middle-earth: LOTR on Prime and more

米Amazonのドラマ版『ロード・オブ・ザ・リング』、J・R・R・トールキンの新作、新しいアニメ映画などの最新情報を発表。

(再/6:00 am〜7:00 am)

・5:00 am〜6:00 am今秋、連続殺人鬼が帰ってくる―。米Showtimeで放送予定の『デクスター』続編から、主演&製作総指揮のマイケル・C・ホール、新キャストのジュリア・ジョーンズ(『マンダロリアン』)らが参加。新たな予告映像が公開!

(再/7:00 am〜8:00 am)

・5:00 am〜6:00 am

『バイキング』

Netflixのドラマシリーズからキャストのコーレ・コンラーディ、トロンド・ファウサ・アウルヴォーグ、ニルス・ヨルゲン・カールスタード、エイステイン・マルティンセン、マリアン・ソースタ・オッテセン、そして監督・脚本を務めるヨナス・トルゲシェン、ヨン・イーヴェル・ヘルガケルが参加。

・6:00 am〜7:00 am

『アーミー・オブ・シーブズ』

今年5月にNetflixで配信された映画『アーミー・オブ・ザ・デッド』の前日譚。謎の女性に声をかけられた銀行員のディーターは、欧州を股にかけて超難関金庫破りに挑む強盗計画に加担する。

(再/8:00 am〜9:00 am)

・6:00 am〜7:00 am

The Legacy of Chucky

30年以上もの長きにわたり世界中の観客にトラウマを植え付けてきた"チャッキー"。映画シリーズのクリエイターであるドン・マンシーニや、ブラッド・ドゥーリフ(声:チャッキー)、ジェニファー・ティリー(ティファニー役)、フィオナ・ドゥーリフ(ニカ役)、アレックス・ヴィンセント(アンディ役)、クリスティーン・エリス(カイル役)らのインタビューをお届け。また、米Syfyで今秋放送予定のドラマシリーズの舞台裏や予告映像も世界初公開!

(再/10:00 am〜11:00 am)

