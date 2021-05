【今週スタートの海外ドラマ】歴代一忙しい週に?!怒涛の11作品が開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はHBO Maxの『フライト・アテンダント』、フランス発ミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』といった新作や、『Veep/ヴィープ』ファイナル、『マスター・オブ・ゼロ』の待ちに待った新シーズンなどをあわせ、なんと11もの作品がスタート! 録画の準備やスケジュール調整をお忘れなく。

5月17日(月)〜5月23日(日)にスタートする海外ドラマは以下の通り。

■5月18日(火)

『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン5(Hulu)







のダリル役で知られるノーマン・リーダスが仲間と共にツーリングで世界各地を巡る人気旅番組。

シーズン5には『ノーカントリー』や『アベンジャーズ/エンドゲーム』などに出演するジョシュ・ブローリンや『アメリカン・ホラー・ストーリー』のディラン・マクダーモットが登場し、ノーマンと共にニュージーランドを巡る。



■5月19日(水)

『そしてサラは殺された』シーズン2(Netflix)



メキシコ発のNetflixオリジナルシリーズの第二弾。

妹サラの死の真相を突き止めるため、アレックス・グスマンは闇に包まれたラスカノ家の秘密に迫る。しかし、家の庭に埋められていた謎の死体によって、再び刑務所行きとなる危機も...。彼に残された道は、自らの手で情報をかき集め、真相を突き止めることだけ。サラを取り巻く恐ろしい真実とは何か、ラスカノ家との関係とは?





『Veep/ヴィープ』シーズン7(U-NEXT)





超大国アメリカのナンバー2権力者としてやる気はあるのに空回りしてしまっている副大統領セリーナの姿を描いた政界ドタバタコメディのファイナルシーズンがついに日本初配信。

エミー賞ノミネート常連シリーズとしても知られ、主演のジュリア・ルイス=ドレイファスは5度の主演女優賞に輝いている。



■5月20日(木)

『スペシャル 理想の人生』シーズン2(Netflix)





クリエイターで主演を務めたライアン・オコンネルの実体験に基づいたNetflixオリジナルシリーズ。製作総指揮を務めるのはのシェルドン役でお馴染みのジム・パーソンズ。

脳性小児まひで同性愛者。そんな青年がはじめて社会に飛び出していく。彼は母親から離れて理想の人生を自分の手でつかむことができるのか?



■5月21日(金)

『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』シーズン2(Disney+)





世界中で大ブームを巻き起こしたディズニー・チャンネルオリジナルムービー『ハイスクール・ミュージカル』ドラマシリーズの第2シーズン。

ドラマ版の舞台は、オリジナル作品と同じくイースト高校。おなじみのカフェテリアや講堂を舞台に、演劇部のメンバーが、あの『ハイスクール・ミュージカル』を新作ミュージカルとして企画していく。





『フライト・アテンダント』シーズン1(U-NEXT)





シーズン12をもって幕を閉じた大人気シットコムでペニー役を演じたケイリー・クオコが主演を務める話題作が日本上陸。

客室乗務員をしているキャシーは、中東ドバイのホテルで二日酔いで目覚めた時、隣に横たわる死体を発見。警察に通報せずに何もなかったフリをして同僚の客室乗務員たちとニューヨーク行きのフライトに乗り込んだ彼女は、FBI捜査官から乗り継ぎ地について質問される。何が起きたのか思い出せないカッサンドラは自分が殺したのかもしれないと思い始める...。



■5月22日(土)

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』(AXNミステリー)





天才的な記憶力を持つ自閉症のアストリッドと、直観的&行動派のラファエルが絶妙なコンビネーションを発揮し、事件解決に挑むフランス発のミステリードラマ。

犯罪資料局で働く自閉症のアストリッドは、警官だった父親の影響で、子どもの頃から刑事事件の調書や謎解きに人一倍興味を持っていた。ある日、医師の自殺を調べている警視のラファエルに的確な資料を出したことで彼女に才能を見出される。アストリッドは、3件の事件を一緒に調べてくれとスカウトされて――。





『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』シーズン2(Hulu)





大富豪ジョン・トゥルブリッジの突然の死をきっかけに、彼が3人の隠し子に会社の株を遺していたことが発覚。妻のブレイディと、それぞれにワケありな隠し子3人、さらに前妻の息子であるジョン・Jr も加わり、巨額の遺産を巡る一筋縄ではいかないバトルが繰り広げられる、ニュージーランド史上最も高額な予算を投じて作られたと言われる話題作。

ファイナルとなるシーズン2では、それぞれに信頼していた人物から裏切られたブレイディとジョン・Jrが手を組み復讐を試みる。さらに隠し子3人にもそれぞれ転機が訪れ、一族のほころびが次々と露になっていく―。果たして、「権力・金・家族」全てを手に入れるのは誰なのか―。





『私立探偵ジャクソン・ブロディ』(BS11)





『ハリー・ポッター』シリーズのルシウス・マルフォイ役やなどへの出演で知られる英国俳優のジェイソン・アイザックスが主演を務めるミステリードラマ。

元警官の私立探偵ジャクソン・ブロディはいつかフランスに住みたいという夢を叶えるため日々フランス語の勉強に余念がない。現在は不倫の調査や行方不明の猫を探す仕事でお金を稼いでいる。タフな外見だが心は優しさに満ちているジャクソンが信頼する元同僚のマンロー警部補の助けを借りながら、複雑に絡み合う難解な事件を調査していく。





『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』シーズン2(BS11)





ウィスキーとジャズをこよなく愛する若き牧師探偵シドニー・チェンバースが事件の謎に挑む英国ミステリーの第二弾。

1950年代、ケンブリッジ郊外の小さな村グランチェスター。若き牧師シドニー・チェンバースの平穏な生活は、ある殺人事件をきっかけに一変。人間の本質を見抜く洞察力と人並外れたコミュニケーション能力で「探偵」としての才能をみるみると発揮したシドニーは、ジョーディ・キーティング警部らの協力を得て、謎の事件解明に挑んでいくことに...。



■5月23日(日)

『マスター・オブ・ゼロ:愛のモーメント』(Netflix)





スタンドアップコメディアンのアジズ・アンサリが企画・製作総指揮・主演を務めるNetflixオリジナルシリーズ、約4年ぶりの新シーズン。

「愛のモーメント」と副題がついた今シーズンは、リナ・ウェイス演じるデニスに焦点が当たる全5話で構成。リナとアジズが共同で脚本を手掛け、アジズが全話で監督を務める。

(海外ドラマNAVI)



