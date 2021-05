ジョン・ステイモス、『フラーハウス』にオルセン姉妹が出演しなかったことについて理解を示す

『フルハウス』『フラーハウス』でジェシーを演じたジョン・ステイモスが、続編『フラーハウス』にミシェル役のアシュレイ&メアリー=ケイト・オルセン姉妹が出演しなかった件に、改めてコメントした。

2016年から5シーズンにわたり製作された『フラーハウス』には、オリジナル版に出演したキャンディス・キャメロン・ブレ(D.J.役)、ジョディ・スウィーティン(ステファニー役)、アンドレア・バーバー(キミー役)らがカムバックし、ジョンも製作総指揮を務めるかたわらゲストとして出演した。

米トーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen』に出演したジョンが司会者のアンディ・コーエンに、「オルセン姉妹が番組に出演しなかったことに驚きましたか?」と質問され、「ガッカリしたけど、その気持ちは理解したよ」と答えている。

「(ベッキー役の)ロリ(・ロックリン)が、"二人はCFDA(カウンシル・オブ・ファッション・デザイナーズ・オブ・アメリカ)の賞を2つか3つ受賞したから"と言ってたのを覚えているよ。それって2つか3つ、オスカーに輝くようなものだからね。"もし、3つもオスカーを受賞したら、(過去の番組に)戻ってきて出演するか?"と考えたら、僕なら"う〜ん、それはないかな"って感じになると思う」と、オルセン姉妹に理解を示した。

起業家・デザイナーとしてファッション業界で大きな成功を収めているオルセン姉妹は、完全に女優業から引退した状態となっている。『フラーハウス』が配信開始された当時、プロデューサーのボブ・ボエットはアシュリーから「17歳のときからカメラの前に立っていないから、演じることが不安だ」と言われたことを明かしていた。対するメアリー=ケイトは出演について考慮の余地があったそうだが、仕事の都合がつかずにタイミングが悪かったと述べていたという。

なお、ジョンは現在、Disney+(ディズニー・プラス)で配信される『ビッグショット!』に主演している。(海外ドラマNAVI)

Photo:

ジョン・ステイモス (c)NYPW/FAMOUS