【今週スタートの海外ドラマ】ケヴィン・ベーコン主演最新クライムドラマ、高評価の英国サスペンスが開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はケヴィン・ベーコンが主演を務めるクライムサスペンスや、ジェイミー・フォックスが娘との関係をベースにし製作したコメディなどの配信がスタートとなる。お見逃しなく!

4月12日(月)〜18日(日)にスタートとなる海外ドラマは以下の通り。

■4月12日(月)

『ヴェルサイユ』(チャンネル銀河)

フランス国王ルイ14世が造った絢爛豪華なヴェルサイユ宮殿。そこは愛や肉欲、政治における激しい戦場であり、貴族を拘束する黄金の監獄でもあった。愛憎渦巻く宮殿を舞台に、"太陽王"と呼ばれたルイ14世の若き日を描く歴史ドラマ。

■4月14日(水)

『パパ、恥ずかしいからやめて!』(Netflix)

ジェイミー・フォックス(『Ray/レイ』)が実の娘コリーヌとの関係に着想を得て製作されたシットコム。

ティーンの女の子サーシャを引き取り父親になったばかりの独身経営者のブライアン。最高の父親になろうと決めたブライアンだが、父と妹のヘルプが必要で...。一方のサーシャも愛情たっぷりながらもドタバタ続きの新しい環境に慣れるのにはしばらく掛かりそうだ――。

■4月15日(木)

『ライアー2 交錯する証言』(WOWOW)

ジョアンヌ・フロガット(『ダウントン・アビー』)とヨアン・グリフィズ(『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』)共演。男女の食い違いを描くサスペンススリラーの第二章。

前シーズンは男性と女性、それぞれの視点から物語を描いたが、シーズン2では過去と現在という時間軸が展開され、真相が少しずつ明かされていく。

■4月16日(金)

『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』(U-NEXT)

90年代初頭のボストンを舞台に、 検事補デコーシー・ワードと汚職に手を染めながらも信望を集めるベテランFBI捜査官ジャッキー・ロアが思いがけずタッグを組み、 街の刑事司法制度全体をも覆す事件に挑むクライムサスペンス。

FBI捜査官ジャッキー・ロアを演じるのはケヴィン・ベーコン。映画界での長いキャリアの中で数々の悪役を演じてきケヴィンが、結果を出すためなら平気でルールを破る悪徳FBI捜査官を人間味たっぷりに演じている。TVシリーズで主演を務めるのは2017年の以来。

■4月18日(日)

『THE BAY 〜空白の一夜〜』(WOWOW)

『ドクター・フー』や『宇宙戦争』などでメガホンをとったリチャード・クラークが手掛け、高い評価を得ている英国クライムサスペンスが日本初放送。

イングランド北西部の海辺の町で高校生が失踪。担当する巡査部長リサは、新米刑事メッドとともに失踪家族のもとを訪れる。リサはその父親を見て愕然とする。彼は前の晩にバーで羽目を外し一夜だけの関係を結んだショーンだった。そして、夫婦がお金に困っていたこと、ショーンが子どもたちと言い争っていたこと、失踪の夜ショーンに空白の時間があったことなどが明らかになり、事件は思わぬ方向に進んでいく...。

(海外ドラマNAVI)

