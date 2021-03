1996年10月に発売された日本で最初の本格的なトレーディングカードゲームである「ポケモンカードゲーム」は、25周年を迎えた現在でも絶大な人気を誇っています。そんなポケモンカードゲームの中でも特に希少とされる「第1弾 拡張パック」に収録されていたリザードンのカードがオークションにかけられ、31万ドル強(約3400万円)という高値で落札されました。

発売から間もなく25年が経過するポケモンカードゲームですが、現在もその人気はすさまじく、特に「第1弾 拡張パック」のカードは高値で取引されています。国内外の著名人の中にもポケモンカードゲームファンがおり、ポケモンカードゲームのパック開封動画が1000万回以上再生されたこともあります。

なぜポケモンカードは25周年を迎えても人気なままなのか? - GIGAZINE

中でも特に人気なのが、1996年に発売された「第1弾 拡張パック」に収録されているリザードンのキラカード。

そんな「第1弾 拡張パック」に収録されていたリザードンのキラカードが、2021年3月28日にインターネットオークションサイトのeBay上で31万1800ドル(約3400万円)で落札されました。なお、日本では1996年に発売された「第1弾 拡張パック」ですが、アメリカでは1999年に発売されています。

今回落札されたカードは、トレーディングカード業界で広く認められている基準であるPSAグレーディングにおける「完璧な保存状態」を示す10段階中の10と評価されています。アメリカで発売された「第1弾 拡張パック」は、第1版、第2版、第3版以降で印刷が微妙に異なります。第1版と第2版はイラストが描かれている枠に影がない「シャドウレス」(左)と呼ばれるもので、第3版以降は枠の右端に影がついた印刷(右)です。なお、これらの印刷の中でも第1版のシャドウレスが最も価値が高いとされています。

今回オークションに出品されたのは「第1弾 拡張パック」に収録されたキラカード兼シャドウレスのリザードンで、さらに保存状態も「完璧」ということで、ポケモンカードゲームの中で最も希少価値の高いカードといえます。なお、2020年12月には同じPSAグレーディングで10と評価された2枚のリザードンカードが、35万100ドル(約3800万円)と36万9000ドル(約4000万円)で落札されているため、今回の落札者は、比較的安く落札できたということになります。