【今週スタートの海外ドラマ】『飛べないアヒル』続編ドラマや『ワンダヴィジョン』あの人出演作が開始

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は懐かしのアイスホッケー映画『飛べないアヒル』の続編となるドラマシリーズや、AXNミステリーではカナダとイギリスから人気のミステリードラマ2作品が日本初放送となる。お見逃しなく!

■4月1日(木)

シーズン4(Hulu)

科学の知識と機転を利かせ、あらゆるミッションを遂行していく主人公マクガイバーの活躍を描いた全米大人気の痛快アクション。

シーズン4では、前シーズンに新キャストとして加わったデジ役のレヴィー・トラン(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』)が、シーズン4からレギュラーに昇格。さらに、『LOST』のデズモンド・ヒューム役や、『The 100/ハンドレッド』のマーカス・ケイン役で知られるヘンリー・イアン・キュージックが今シーズンよりレギュラー出演する。

■4月2(金)

(Disney+)

子どもだけでなく幅広い世代から愛された映画『飛べないアヒル』シリーズが、Disney+でドラマ化! 弱小だった"ダックス"が強豪チームとして生まれ変わったものの年月が過ぎ、今ではエリートだけをチームに入れ、落ちこぼれを切り捨てる冷酷なチームに変貌してしまったところから物語が始まる。

映画版のエミリオ・エステベスがゴードン・ボンベイ役で続投し、『ギルモア・ガールズ』のローレン・グレアムや『グッド・ボーイズ』ブレイディ・ヌーンらが出演。

(スーパー!ドラマTV)

1978年から1995年までの17年間、全米を恐怖に陥れた「ユナボマー」連続爆破事件をドラマ化した作品。FBI史上最も捜査に年月と予算が費やされた歴史的事件の全貌が明らかに―。

映画『アバター』のサム・ワーシントン(FBIプロファイラーのジム・フィッツジェラルド役)と『ワンダヴィジョン』のポール・ベタニー(ユナボマーこと爆弾魔テッド・カジンスキ役)が共演。



■4月4日(日)

シーズン2(AXNミステリー)

スペインのマヨルカ島で発生する事件を、イギリス人女性刑事とドイツ人男性刑事がタッグを組んで事件を解決する痛快ミステリー。

ロンドン警視庁の刑事ミランダ(エレン・リース)は、極秘任務として犯罪組織の重要証人であるニール・テイラーをマヨルカ島の空港に護送すると、到着早々、ニールが殺されてしまう。ミランダは上司から帰任するよう命令されるが、納得がいかず、有給休暇を取って島に残り、単独捜査を開始する。捜査のため、マヨルカ島の警察に行くと、ドイツ人刑事のマックス()を相棒につけられ、二人でしぶしぶ捜査することに...。

『Dr.M/救命救急医の殺人ライフ』シーズン3(AXNミステリー)

彼女は殺人鬼なのか? それとも救世主なのか? 安楽死をテーマにしたカナダ発の医療サスペンスドラマのファイナルシーズン。

救命救急医として勤務する、バツイチで二人の娘を持つ悩み多きシングル・マザーの主人公メアリー(Dr.M)は、"正義"の名のもとに、元美容外科医のデズと組んで末期患者の安楽死を手助けしていた。誰にもバレずに二重生活を送っていたメアリーだったが、安楽死で使う薬を娘に見つけられたり、メアリーを追う潜入捜査官とうっかり恋仲になったり、また、薬の売人からつけ狙われるようになり、あわただしくなっていく――。主役のメアリーを演じるのは『ハンニバル』のアラーナ・ブルーム役で知られるカロリン・ダヴァーナス。

(海外ドラマNAVI)



