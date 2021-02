『THE FLASH／フラッシュ』シーズン7第1話の概要が発表！ショーランナーが安堵した理由とは？

DCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7がいよいよ米CWにて放送開始。新シーズンの第1話「All's Well That Ends Wells(原題)」の概要が発表されたので紹介したい。米Comicbook.comが報じている。

シーズン6で起きた出来事をまとめ、新たな物語を描く役割を担うシーズン7の第1話。「バリー(グラント・ガスティン)のスピード・バックファイアを救う実験が行われるが、ナッシュ・ウェルズ(トム・キャヴァナー)はフラッシュを救う方法を探そうとして危険な計画を立てる。一方、アイリス(キャンディス・パットン)はミラーバースの中で驚くべきことに気づき、セシル(ダニエル・ニコレット)はローザ・ディロン(ゲスト出演のアシュリー・リッカーズ)と対決する」という内容で、第1話からスリリングな展開に。『THE FLASH』他、『レジェンド・オブ・トゥモロー』などアローバース作品でメガホンをとるアレクサンドラ・ラ・ロシュが監督を務め、サム・チャルセンとローレン・セルトが脚本を担う。

Season 7 premieres Tuesday, March 2!