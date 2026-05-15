Gift.1

【伊藤久右衛門 宇治本店・茶房】宇治抹茶あんみつ

「宇治抹茶あんみつ」4個入 3999円

江戸時代から続く、京都・宇治の老舗お茶屋さん「伊藤久右衛門（いとうきゅうえもん）」。品質にこだわったお茶はもちろんのこと、宇治茶をより気軽に楽しめる本格的な和菓子や抹茶スイーツの数々が人気のお店です。

「宇治抹茶あんみつ」は、数多くのメディアにも取り上げられる人気商品。宇治抹茶や大納言小豆などの厳選素材を使用した、京都ならではの味わいを楽しめるスイーツです。甘さ控えめの抹茶ゼリーは、宇治抹茶の風味がさわやか。みずみずしい寒天ゼリーやもっちりやわらかな白玉など、さまざまな食感が楽しく、抹茶の風味を引き立てます。お好みでフルーツをプラスしたり、アイスクリームを添えたりと、アレンジ自在なのも魅力です。

公式サイト： https://www.itohkyuemon.co.jp

■参考記事：おうちで贅沢カフェ気分！お取り寄せしたい人気店の絶品スイーツ3選（配信日：2020.05.21）



Gift.2

【中村藤吉本店】生茶ゼリイ

「生茶ゼリイ」

安政元年（1854）に京都・宇治で創業した、伝統ある茶商「中村藤吉本店（なかむらとうきちほんてん）」。なかでも絶対に食べてほしい一品は、宇治にある本店のカフェでは行列ができるほど人気の「生茶ゼリイ」です。

お茶の繊細な香りと、芳醇で喉の奥にまったりと居座るようなうま味を閉じ込めて、甘味を最小限に抑えたゼリーは“日本茶”の味わいそのままを感じられ、つるんとなめらかな食感もクセになるおいしさです。

公式オンラインストアで、「生茶ゼリイ詰合せ［抹茶・ほうじ茶］」（6個入り）3340円など、セットで通販することができますよ。

■中村藤吉本店（なかむらとうきちほんてん）

住所：京都府宇治市宇治壱番十番地

TEL：0774-22-7800

営業時間：10時〜17時30分（16時最終受付）

定休日：元日

公式サイト：https://tokichi.jp

■参考記事：【2024最新】お取り寄せできる抹茶スイーツ25選｜京都の老舗やみんなが喜ぶ手土産まで（配信日：2024.07.05）



Gift.3

【資生堂パーラー】花椿ビスケット

「花椿ビスケット」24枚入 2700円

手土産の王道として絶対におさえておきたいのが「資生堂パーラー（しせいどうぱーらー）」のお菓子。昭和初期から愛され続ける「花椿ビスケット」は、お母さんが作ってくれるお菓子のような素朴でシンプルな味わい。だけど、とっても風味があって食べあきない上品なおいしさが魅力です。

資生堂のシンボルマーク“花椿”の模様がとってもキュートで、ビスケットと同じ模様の缶に入っているのも印象的。老若男女問わず喜ばれるお菓子で、「資生堂パーラー」公式サイトのオンラインショップより通販が可能です。

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

■参考記事：印象アップの褒められお菓子！資生堂パーラーのギフトで手土産優等生に（配信日：2018.06.30）



Gift.4

【半兵衛麸】笹巻麸

「笹巻麸」5入袋 1404円

創業330年の歴史をもつ「半兵衛麸（はんべえふ）」。元禄2年（1689）から「半兵衛麸」を営む玉置家は、いわば天皇の料理番を務めた家系。歴史と実績を兼ね備える「半兵衛麸」のいちばん人気は「笹巻麩」です。

生麩まんじゅうは数あれど、生麩そのものの弾力やつるんとした舌ざわりが好きなら、こちらの「笹巻麩」がおすすめ。麩にうつる笹の香りも、甘さを抑えたこしあんの味わいも上品で、目上の方にも喜ばれる手土産です。公式サイトのオンラインショップにて、お取り寄せできます。

公式サイト：https://www.hanbey.co.jp/



Gift.5

【京菓子処 吉廼家】おとぎ草子

「おとぎ草子」お重16個入り 2484円

昭和元年（1926）創業の「京菓子処 吉廼家（きょうかしどころ よしのや）」は、全国にファンをもつ人気の和菓子店です。遠方から訪れる人やお取り寄せをする人が多く、芸能人にもファンが多いのだとか…！

こちらで人気を集めているのが、「おとぎ草子」。室町時代から江戸時代にかけて生み出された短編の物語『御伽草子（おとぎぞうし）』にちなんで、ひとつひとつ手作りされた生菓子の詰め合わせです。

お重の中に繊細な和菓子が詰められている様子はとても華やか。箱を開けた瞬間、思わず歓声が上がります。和菓子の種類は、練り切り、羊羹、お饅頭など…。見た目はもちろん、甘すぎず、きめ細やかで上品な味わいも人気の理由。お世話になった方へのお土産に、間違いのない一品です。

公式サイト：https://kyoto-yoshinoya.com/

■参考記事：京都でしか買えない話題のお土産3選！ あのバズった「くま最中」も（配信日：2022.03.31）

Gift.6

【銀座 菊廼舎】登録商標 冨貴寄 特撰缶JAPAN小缶

「登録商標 冨貴寄 特撰缶JAPAN小缶」（340g・化粧箱入り）3240円

明治23年（1890）創業の「銀座 菊廼舎（きくのや）」。このお店を代表する銘菓が、江戸和菓子の詰め合わせ「登録商標 冨貴寄（ふきよせ）」です。宝石箱みたいな缶を開けると、歓声が上がること間違いなし。和風クッキー、落雁、金平糖、和三盆糖、黒糖を絡めたピーナッツや黒豆など、20種類以上の江戸和菓子が入っています。

かわくて、きちんと感が伝わる銀座の老舗のお菓子は、目上の方の贈り物におすすめ。「銀座 菊廼舎」の公式サイトの「お買い物」からお取り寄せもできますよ。

公式サイト：https://www.ginza-kikunoya.co.jp/

■参考記事：かわいくてきちんと感も伝わる手土産に！宝石箱みたいな「銀座 菊廼舎」の江戸和菓子（配信日：2018.10.13）



Gift.7

【銀座千疋屋】果実ゼリー詰合せ

「果実ゼリー詰合せ 3個入り」 2754円

※画像はイメージです

「銀座千疋屋（ぎんざせんびきや）」は、創業明治27年（1894）の老舗高級フルーツ専門店。“「銀座千疋屋」の極上フルーツを一度味わうと、人生観が変わるといっても大げさではないおいしさ”だと、海外からも高い評価を受けているのだとか。

こちらはぷるぷるの柔らかいゼリーに果肉をたっぷり閉じ込めた、見た目にも美しいフルーツゼリー。甘さ控えめなので後味もさわやかです。「三種果実」「りんご」「ラフランス」「パイナップル」「白桃」「マンゴー」の全6種類から好みのものが選べます。いちばん人気は「白桃」。やわらかくてジューシーな国産の白桃が大きくカットされているので食べごたえも抜群ですよ。

※公式オンラインショップでは、「果実ゼリー詰合せ 3個入り」は「パイナップル」「白桃」「ラフランス」の組み合わせとなります。

■銀座千疋屋 銀座本店（ぎんざせんびきや ぎんざほんてん）

住所：東京都中央区銀座5-5-1

TEL：03-3572-0101

営業時間：

＜1F フルーツショップ＞

月〜金曜11〜19時、土・日曜、祝日〜18時

＜2F フルーツパーラー＞

日〜金曜、祝日11〜18時（17時30分LO）、土曜〜19時（18時30分LO）

定休日：無休

公式サイト：https://ginza-sembikiya.jp/

■参考記事：やっぱり定番が間違いない！芸能人も御用達「銀座千疋屋」のおすすめ手土産4選（配信日：2020.03.06）

Gift.8

【おいもやさん 興伸】大学芋

「大学芋」500g 1850円〜

『マツコの知らない世界』で紹介され、「トロトロの蜜がたっぷり」と絶賛されたのが、「おいもやさん興伸（こうしん）」の大学芋。

お店の代名詞ともいえる大人気商品の「大学芋」は、その時季でいちばんおいしいサツマイモをカリッと揚げて、興伸家伝の蜜を絡めた自慢の味です。

「スイートポテト」5個入り 1850円

通年販売されているあっさりした甘さとしっとり食感が特徴の「みやび」のほか、季節のさつまいもとして、千葉県香取市の自社農場で採れた、糖度が高く滑らかな口当たりの「愛小町」や、「さつま」「はるか」など、その時季においしい品種を提供しています。

そのほかにも、バターとミルクのリッチで豊かな風味が味わえる「スイートポテト」も人気です。老舗のおいもやさんならではの、ホクホク甘〜いお芋スイーツをぜひ堪能してみて！

■おいもやさん 興伸 浅草雷門店

（おいもやさん こうしん あさくさかみなりもんてん）

住所：東京都台東区雷門2-18-12

TEL：03-6802-8987

営業時間：10〜20時

定休日：無休

公式サイト：https://www.oimoyasan.com/



Gift.9

【うどん めし 文助】はなぞのぷりん

「はなぞのぷりん 6個入りセット」3480円〜（ラッピング・紙袋によって異なる）

京都のうどん店「うどん めし 文助（ぶんすけ）」の女将が、「食後のデザートまでおいしく召し上がってほしい」という思いで作るプリン。女将はフランス料理店で修業をした調理師で、材料にこだわり、時間をかけて焼き上げるプリンは、クリーミーで絹ごし豆腐のような舌ざわりが絶品です。

お取り寄せは、「京都手づくりデザート文助」公式オンラインショップからチェックして。

■うどん めし 文助（うどん めし ぶんすけ）

住所：京都府京都市右京区花園木辻南町4-7

営業時間：12〜15時、17時30分〜22時

定休日：日曜

公式サイト：https://www.bunsuke.kyoto/

■参考記事：話題のプリンを厳選しました！関西の大人気プリン6選【大阪・京都・兵庫】（配信日：2020.12.27）

Gift.10

【治一郎】治一郎のバウムクーヘン

「治一郎のバウムクーヘン」高さ約4cm、直径約14.5cm 1480円

※画像はイメージです

しっとりふんわり「治一郎（じいちろう）」のバームクーヘンは、『マツコの知らない世界』でも紹介された逸品です。濃厚でありながら、なめらかで上品な口当たりのバームクーヘンは、やさしい甘みでやわらかく、どんな年齢の方にも喜ばれること間違いなしのおいしさ。贈答用にぴったりのホールサイズのものを中心に、公式オンラインショップで購入することができます。

■治一郎 エキュート東京店（じいちろう えきゅーととうきょうてん）

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

場所：JR東京駅構内エキュート東京

TEL：03-3214-8200

営業時間：物販は8〜22時（日曜・祝日〜21時30分）、カフェは9〜21時（20時30分LO。日曜・祝日〜20時30分、20時LO）

公式サイト：https://jiichiro.com/

■参考記事：東京駅『エキュート東京』にカフェ併設のバウムクーヘンの「治一郎」がオープン！（配信日：2021.04.17）



「通がうなずく隠し玉」

食通のあの方へ贈りたい、手土産スイーツって？

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Gift.1

【氷菓子屋 KOMARU】無添加・濃厚アイスクリーム・もなか

「無添加 アイス 大福 もなか 6個セット」6300円（送料込み）

福岡県北九州市にある「氷菓子屋 KOMARU（ひょうがしや こまる）」は世界的グルメガイドの一つ星シェフが監修する無添加アイスクリームのお店。熊本県産のジャージー牛乳をベースに、北海道産の生クリームをふんだんに使用した濃厚なアイスクリームを味わえます。

「無添加 アイス 大福 もなか 6個セット」は、濃厚なアイスクリームをもちもちの求肥（ぎゅうひ）で包み、もなかの皮で挟んだ一品。ミルク、抹茶、落花生、大納言あずき、チョコレート、きなこくるみの6つの味わいがセットになっています。

やわらかな求肥とサクサク食感のもなかの皮が、アイスクリームにベストマッチ。もなかの皮は別添えになっていて、食べる直前に自分で挟むので、お店で食べるようなサクッとした食感を楽しむことができます。

■氷菓子屋 KOMARU（ひょうがしや こまる）

住所：福岡県北九州市八幡西区八千代町13-5

TEL：093-644-2032

営業時間：11〜20時

定休日：無休

公式サイト：https://komaru-ice.com

■参考記事：おうちで贅沢カフェ気分！お取り寄せしたい人気店の絶品スイーツ3選（配信日：2020.05.21）



Gift.2

【チーズガーデン那須本店】御用邸チーズケーキ

「御用邸チーズケーキ」1680円

※画像はイメージです

チーズにこだわった焼菓子を販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」。「御用邸チーズケーキ」は、しっとり濃厚なベイクドタイプのチーズケーキで、ブランドの代名詞ともいえる定番人気のスイーツです。厳選した数種類のチーズをベースにしたオリジナルの生地は、濃厚でなめらかな舌ざわりと、しっとりした食感が絶品。

直径16.5cmと1ホールは大きめですが、さまざまな食べ方で最後まで飽きることなく楽しめるのもうれしいポイント。冷蔵庫で冷やせばチーズの濃厚さがより引き立ち、贅沢な味わいに。温めるとふんわりとして、香り高くリッチな風味を楽しむことができます。

また、小さくカットしてヨーグルトやジャムと合わせるなど、自分だけのアレンジスイーツ作りに挑戦してみるのもおすすめです。

公式サイト：https://cheesegarden.jp

■参考記事：おうちで贅沢カフェ気分！お取り寄せしたい人気店の絶品スイーツ3選 （配信日：2020.05.21）



Gift.3

【藤田観光りんご園】りんご園で焼いた贅沢アップルパイ

「りんご園で焼いた贅沢アップルパイ」ホールサイズ 3780円

茨城県大子町（だいごまち）は、なだらかな傾斜地と寒暖の差がある気候が育む「奥久慈りんご」の生産地として有名。「藤田観光りんご園（ふじたかんこうりんごえん）」では、約50種もの品種が栽培されていて、時期によって採れる品種が違うのも楽しみのひとつです。

もぎたてのりんごがおすすめなのはもちろんですが、ぜひ一緒に食べてほしいのがこちらのアップルパイ！ ネットのお取り寄せでも人気で、「茨城おみやげ大賞」金賞を受賞したこともあるんです。シナモンとバターの豊潤な香りと、ゴロゴロと大胆にカットされたりんごの甘酸っぱさが堪らない一品で、アップルパイ好きもびっくりするおいしさ。ぜひ一度トライしてみて。

■藤田観光りんご園（ふじたかんこうりんごえん）

住所：茨城県久慈郡大子町浅川400

TEL：0295-72-5028

営業時間：10〜12月上旬 9時30分〜16時、12月中旬〜9月 10〜16時

※予約の受け取りは16時以降も対応

定休日：10〜12月上旬 無休、12月中旬〜9月 要確認

公式サイト：https://applefujita-llc.com



Gift.4

【京都フレーバーズ】ミルクレープロール

「ミルクレープロール 抹茶」2800円

京都ならではの素材を生かした「京都フレーバーズ（きょうとふれーばーず）」のスイーツ。定番の「ミルクレープロール」のなかでも人気なのが抹茶味です。「ミルクレープロール 抹茶」は、2016年には「日本ギフト大賞」の京都賞に輝いた逸品。京都・和束町の高級茶葉を使った抹茶クリームは、ほんのりとした甘さのなかに、独特のほろ苦さを感じる濃厚な味わいが特徴です。

生クリームたっぷりなのに、ペロリといけちゃうおいしさで、抹茶スイーツ好きの方へプレゼントすると喜ばれること間違いなし。公式サイトや各オンラインショップから購入が可能です。

公式サイト：https://www.flavors-kyoto.com

■参考記事：おうちで贅沢に！京都のお取り寄せスイーツ「抹茶ミルクレープロール」（配信日：2020.09.03）



Gift.5

【LESOLCA】贅沢チーズケーキ

「贅沢チーズケーキ」1本 2700円

銀座の西五番街通りのビルにひっそりとたたずむ、知る人ぞ知るスイーツ店「LESOLCA（レゾルカ）」。4種類のチーズをのせたピッツァ「クワトロフォルマッジ」をヒントに作られた、このお店のチーズケーキが“銀座の新定番手土産”として話題です。

クリームチーズを使ったチーズケーキには、大きなゴルゴンゾーラがごろごろと贅沢に入っています。意外にあっさりと上品な味わいのケーキに、付属のはちみつをかけると、なんともいえないキリッとしたおいしさに味変してクセになりそう。

公式サイト：https://lesolca.jp/



Gift.6

【一乗寺中谷】絹ごし緑茶てぃらみす

「絹ごし緑茶てぃらみす」2100円

観光名所、「詩仙堂」の近くにある「一乗寺中谷（いちじょうじ なかたに）」は、昭和10年（1935）創業で、竹の皮で包んだ「でっち羊かん」が名物の和菓子店。今のご主人の代になり、パティシエールの奥さんと結婚されてから新しい和洋折衷のお菓子の世界が広がりました。

独創的な和洋菓子が話題で、今最も手に入りにくいのが「絹ごし緑茶てぃらみす」。京都の石庭を模したデザインがかわいく、絹ごしのなめらかな後味がぺろりといける評判の逸品です。お取り寄せは、お店のオンラインストアをチェックして。

公式サイト： https://www.ichijouji-nakatani.com/

■参考記事：京都人ライターが自信を持っておすすめ！京都の“あの”お取り寄せ菓子3選（配信日：2020.05.01）



Gift.7

【Patisserie FOBS】ゴーフレット（バニラ）

「ゴーフレット（バニラ）」8枚入箱 4850円

“東京のブルックリン”とよばれる蔵前にある「Patisserie FOBS（パティスリー フォブス）」。2016年創業のお店で、芸能人も御用達という人気パティスリーです。

看板商品の「ゴーフレット」は、賞味期限翌日までの半生菓子。ゴーフレットというとカリッとした食感のクッキーに似た印象ですが、こちらはしっとり柔らかい生地にシャリシャリ食感のバタークリームが挟まった本場フランスの味を再現したもの。ほかでは味わえない逸品は、公式サイトの「通販・ギフト」からクール便でお取り寄せが可能です。

公式サイト：https://patisserie-fobs.jp/

■参考記事：やわシャリ食感に度肝を抜かれる！賞味期限1日の「FOBS」のゴーフルが新しい（配信日：2018.09.20）



Gift.8

【京・洋菓子司 一善や】干柿と胡桃と無花果のミルフィーユ

「干柿と胡桃と無花果のミルフィーユ」1箱6個入 4212円

スイーツを食べ尽くしたという人に試して欲しいのがこちら、京都市左京区の北白川エリアにあるパティスリーカフェ「京・洋菓子司 一善や（きょう ようかしつかさ いちぜんや）」のスペシャリテ「干柿と胡桃と無花果のミルフィーユ」。農林水産省主催の「フード・アクション・ニッポンアワード2017」にも選ばれた、まさに京都のお取り寄せ菓子の最高峰ともいえるスイーツです。

ソフトな食感のセミドライ無花果にするため、職人技で丹念に赤ワインで煮込まれています。さらに、胡桃とカカオ高配合のビターチョコレート「クーベルチュール」で挟み、ホワイトチョコレートと天然の甘さを凝縮させた国産の干し柿の“五味”でミルフィーユ仕立てに。クール便でお取り寄せできますが、冷蔵庫から出したらすぐに溶けはじめるので、できるだけ早く口に運んで。舌の上で5つの味覚が混じり合う至福の“五味一体”をご賞味あれ。

■京・洋菓子司 一善や（きょう ようかしつかさ いちぜんや）

住所：京都府京都市左京区田中東高原町39-1

TEL：075-701-8110

営業時間：10〜19時（イートイン17時30分LO）

定休日：火曜

公式サイト：https://ichizenya.com/

■参考記事：京都で世界に一つ、フルーツ8種入り900円の高コスパ日替りパフェ発見！（配信日：2020.09.12）



Gift.9

【シェ・アガタ】挽きたて抹茶の贅沢テリーヌ

「挽きたて抹茶の贅沢テリーヌ」（通常版）7708円

2000年に宇治で誕生した小さなパティスリー「シェ・アガタ」。オーナーシェフでパティシエの羽賀田悟さん、そしてパティシエールのこのみさん、夫婦二人でさまざまなお菓子を生み出してきました。

「挽きたて抹茶の贅沢テリーヌ」は、完成までに約4年の歳月を費やしたスペシャリテ。「まず理想の抹茶を見つけることに苦労しました」と、このみさん。現在使用する抹茶も、新茶をひと夏寝かせて作る特注品なのだとか。

チョコレートやバターに負けない強い香りが特徴ですが、それでも年によって茶の出来は異なるもの。茶の状態に合わせて素材の配合を変えるなど、常にベストの味わいを届けられるよう心を砕いています。

■シェ・アガタ（しぇ あがた）

住所：京都府宇治市菟道谷下り44-11

営業時間：10〜17時

定休日：水・木曜

公式サイト：https://www.kyoto-sweet.jp/

■参考記事：抹茶の聖地・京都で一度は食べたい！あこがれスイーツ5選（配信日：2021.01.08）



Gift.10

【洋菓子ヴィヨン】ヴィヨネット・ポム

「ヴィヨネット・ポム」小（青リンゴ） 2800円

バウムクーヘン好きを虜にするお店が、世田谷・桜新町の駅前に店を構える「洋菓子ヴィヨン（ようがしびぃよん）」。2019年8月放送の『マツコの知らない世界』で、マニアがバウムクーヘンにハマるきっかけになったお店として紹介されました。

このりんご型の「ヴィヨネット・ポム」はかわいいだけじゃないんです！外側がシュガーコーティングされていてサクッ、中の生地は口溶けがよくしっとりとした口当たり。気がつけば一人でもペロリと完食できちゃうやさしいおいしさ！

公式サイト：https://villon1965.jp/

■参考記事：意外な見た目にみんながびっくり！お土産にぴったりのりんご形のバウムクーヘン（配信日：2018.06.23）



Gift.11

【種嘉商店】種実 落花生（ピーナッツ）

「種実 落花生（ピーナッツ）」12個入り3500円

「種嘉商店（たねかしょうてん）」は、京都の老舗和菓子店のために最中種を焼き続けて約70年の最中種専門店。2020年にオリジナル最中のお店をオープンしました。

看板商品は「種実最中」。3種類ある味のうちのひとつ「落花生（ピーナッツ）」は、ピーナッツバターとあんこが入っています。小豆そのものを感じるほど甘さ控えめに炊いたあんこが、香ばしく主張の強いナッツの味をやさしく受けとめ、まぁるい味わいに。かわいらしい見た目はお土産にもぴったりです。

公式サイト：https://taneka.jp/

■参考記事：【お取り寄せもOK！】「種嘉商店」のナッツ形の京都最中は、200円で至福のひとくち（配信日：2021.02.22）



Gift.12

【松竹堂 吹田山田本店】フルーツ餅

「フルーツ餅 6個入り」2802円

「松竹堂 吹田山田本店（しょうちくどう すいたやまだほんてん）」の果物をモチーフにした「フルーツ餅」はキュートなビジュアルの人気和菓子。

餅の中には旬のフルーツが入っていて、上品な白餡とのコンビネーションが絶妙。果物のカットから最後の仕上げまでひとつひとつすべて手作業というこだわりは、明治22年（1889）創業の老舗ならでは。

公式オンラインショップで「フルーツ餅 6個入り」からお取り寄せできます。

■松竹堂 吹田山田本店（しょうちくどう すいたやまだほんてん）

住所：大阪府吹田市山田東2-36-2

TEL：06-6877-1125

営業時間：10〜18時

定休日：水曜（季節変動あり）

公式サイト：https://www.fruitmoti-shoutikudou.jp/



「センスが光る、小粋なお配り品」

職場にぴったりなスイーツって？

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Gift.1

【カカオティエゴカン】カカオサンド

「カカオサンド」1個432円

大阪・北浜の「カカオティエゴカン」は、同じ北浜に本館を構える「五感−GOKAN−（ごかん）」が手掛けるショコラブランド。厳選した生豆から作るチョコレートは、個性的で根強いファンを得ています。

手土産やおやつの定番として地元で選ばれているのが、ショコラサブレでガナッシュチョコレートをサンドした「カカオサンド」。さっくりとした食感のやさしい味わいです。ガナッシュは、ビターやハイミルクのようにシンプルな味わいのものから、フルーツやナッツと組み合わせたものまで、ラインナップが豊富。上司や同僚への気軽なプレゼントにおすすめです。

公式サイト：https://cacaotier-gokan.co.jp



Gift.2

【バターサンドラボ軽井沢】軽井沢スペシャルBOX（パルフェバターサンド6本入り）

「軽井沢スペシャルBOX（パルフェバターサンド6本入り）」4590円

（上）「信州クルミのキャラメルナッツ」685円、（下）「信州完熟いちご」640円

中軽井沢駅から歩いてすぐの場所にある「バターサンドラボ軽井沢（ばたーさんどらぼかるいざわ）」。軽井沢を訪れるスイーツマニアが、「売切れ前に絶対ゲットしたい！」と語る「バターサンド」は、パティシエがひとつひとつ手作りしているスイーツ。ふわっとした口どけがたまりません。

おいしさの秘密は、半年間も試行錯誤を重ねて完成させたバタークリーム。グラスフェッドバターをベースに、たっぷり空気を含ませながらホイップすることで、繊細な舌ざわりを実現。信州産のフルーツやナッツもふんだんに使用し、まるでパフェのように彩り豊かでリッチな味わいが楽しめます。パフェをスティック状にギュギュッと凝縮したような進化形バターサンドです。

公式サイト：https://www.buttersandlab-karuizawa.com/

■参考記事：軽井沢を訪れたら絶対買いたいお土産はコレ！魅惑の進化系バターサンド（配信日：2022.05.24）



Gift.3

【清香室町 本店】金澤文鳥

（左から）加賀棒茶・白い珈琲味・加賀紅茶味。「金澤文鳥」 各1674円（1箱5個入）

「清香室町 本店（せいかむろまち ほんてん）」で作られる文鳥モチーフの愛らしい羊羹「金澤文鳥」。香ばしいナッツが入る加賀棒茶味、4種類のドライフルーツが入った加賀紅茶味、能登大納言入りで香り高い白い珈琲味、の3種類があります。

『マツコの知らない世界』の「愛されご当地和菓子の世界」では、加賀紅茶味が紹介されました。地元の素材と洋風の食材を組み合わせた新感覚の味わいをぜひ堪能してみて。

各味5個セットを公式オンラインショップで購入することができます。日持ちは約30日。個包装されているので、お配り用にもぴったり。

■清香室町 本店（せいかむろまち ほんてん）

住所：石川県金沢市本多町2-1-2

TEL：076-262-2556

営業時間：9〜18時

定休日：日曜、祝日

公式サイト：https://www.seika-muromachi.com/

■参考記事：【編集部厳選】金沢みやげはこれで決まり！おすすめのおみやげ20選（配信日：2023.03.17）



Gift.4

【フランセ】果実をたのしむミルフィユ

「果実をたのしむミルフィユ 果実をたのしむ詰合せ」12個入 2268円

「ミルフィユ」のお菓子が有名な「フランセ」。「果実をたのしむミルフィユ」の味は、“いちご”、“れもん”、“ピスタチオ”、“ジャンドゥーヤ”の4種類。デザイナーの北澤平祐さんがデザインするパッケージは熱心なファンがいて、包装紙でブックカバーを作る人も多いのだとか。

「洋菓子のフランセ」には公式オンラインストアもあり、ネットから購入することができます。

公式サイト：https://sucreyshopping.jp/francais

■参考記事：パッケージに胸きゅん！絶対よろこばれる超キュートなスイーツ手土産3選（配信日：2019.12.03）



Gift.5

【宝泉堂】賀茂葵

「賀茂葵」3枚入り 790円、6枚入り 1580円、12枚入り 2940円

最高級の小豆を使ったお菓子に定評がある京都の和菓子店「宝泉堂（ほうせんどう）」。「下鴨神社」の双葉葵のご神紋を模した「賀茂葵」は、京都の雅な雰囲気を味わうのにぴったりの小豆菓子。最高級の丹波大納言小豆を寒天で固めて、粒をなるべく崩さずに残した、小豆の風味のよさがよくわかる逸品です。双葉葵の形がハートのようにかわいく見えるのもポイント。上品な味わいもあいまって、印象深い手土産になりそう。

「宝泉堂」公式サイトのオンラインショップからお取り寄せできます。

公式サイト：https://housendo.com/

■参考記事：京都・下鴨神社ご御用達店からお取り寄せ！雅な京菓子をおうちで（配信日：2020.05.19）



Gift.6

【京都北山 マールブランシュ】お濃茶ラングドシャ「茶の菓」

お濃茶ラングドシャ「茶の菓」5枚入 950円

京都で昭和57年（1982）に創業した洋菓子店「京都北山 マールブランシュ（きょうときたやま まーるぶらんしゅ）」。ホワイトチョコレートをはさんだお濃茶ラングドシャ「茶の菓」は、今では京都の定番土産として有名です。

宇治 白川をはじめとする、厳選した宇治抹茶で作る「茶の菓」は、口の中で抹茶の風味とホワイトチョコレートの甘みが溶け合う逸品。「京」「茶」「菓」と3種類ある焼き印がとってもチャーミング。

「茶の菓」のほかに、冷やして食べるお濃茶フォンダンショコラ「生茶の菓」3個入 993円なども、お取り寄せできますよ。

公式サイト：https://www.kyoto-quality.com/



Gift.7

【亀屋良長】スライスようかん〈小倉バター〉

「スライスようかん〈小倉バター〉」1袋2枚入り 540円

京都「亀屋良長（かめやよしなが）」のトーストにのせて焼くだけで、簡単にあんトーストが作れる薄いシート状の「スライスようかん」が人気です。

享和3年（1803）創業の京菓子店から登場した、ありそうでなかったニューフェイス。もしちょっとした手土産として配ったら、話題になること間違いなし！ お店の公式サイトからお取り寄せできますよ。

■亀屋良長 本店（かめやよしなが ほんてん）

住所：京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17-19

TEL：075-221-2005

営業時間：9時30分〜18時（茶房11〜17時）

定休日：無休（1月1・2日を除く）

公式サイト：https://kameya-yoshinaga.com/



Gift.8

【伊藤軒／SOU・SOU 清水店】羊羹カステイラ（和三盆）

「伊藤軒×SOU・SOU／個包装 羊羹カステイラ（和三盆）」（10個入り）1458円

清水寺へと続く参道・産寧坂にある「伊藤軒／SOU・SOU 清水店（いとうけん そうそう きよみずみせ）」。こちらは江戸時代後期から続く老舗菓子メーカー「伊藤軒」と、ポップなテキスタイルが人気の「SOU・SOU」、ともに京都生まれのブランドがコラボレーションしたお店です。

数ある商品のなかでも人気のお菓子「伊藤軒×SOU・SOU／個包装 羊羹カステイラ（和三盆）」は、「SOU・SOU」のオリジナルの数字デザインがモチーフ。玉子の味わいがたっぷり楽しめる昔懐かしいカステイラを、しっとりとした羊羹でコーティングしています。ポップな専用箱にひとつひとつ個包装で入っていて、バラマキ土産にもおすすめ。

■伊藤軒／SOU・SOU 清水店（いとうけん そうそう きよみずみせ）

住所：京都府京都市東山区清水3-315

TEL：0120-929-110（カスタマーサポート）

営業時間：10〜18時 ※季節や時期によって変更の可能性あり

定休日：不定休

公式サイト：https://contents.sousou.co.jp/other/itoken-sousou/

■参考記事：最旬京都みやげはこれ！「伊藤軒/SOU・SOU清水店」でフォトジェニック菓子を（配信日：2022.08.07）



Gift.9

【御菓子司 白樺】たらふくもなか

「たらふくもなか」（6個入り箱詰）1770円

東京の下町・錦糸町で、地元の人に親しまれている和菓子店「御菓子司 白樺（おんかしつかさ しらかば）」。こちらでは「たらふくもなか」が大ヒット中なんです！ のんびり寝そべっている招き猫の、ほっこりかわいいビジュアル。食べてみると、ふっくらと炊かれた白小豆は粒がしっかり残り、素材の味わいを感じられるおいしさ。こっくりとした甘みもあって、香ばしい最中種（皮）とよく合っています。

テレビドラマ『着飾る恋には理由があって』（TBS）第4話に登場したこともある最中なので、お友達への手土産にすれば話題になること間違いなしですね！ お取り寄せは公式サイトからどうぞ。

公式サイト：https://tarafukumona.thebase.in/

■参考記事：錦糸町・御菓子司 白樺の“猫の最中”がドラマで話題！「たらふくもなか」はお取り寄せも♪（配信日：2021.06.04）



Gift.10

【むか新】こがしバターケーキ

「こがしバターケーキ」（8個入専用箱）1280円

大阪を中心に20店舗を構える和洋菓子店「むか新（むかしん）」は、初代・向井新與門が明治25年（1892）に創業した小さな郷土菓子店「むらしぐれ本舗むか新」が始まり。看板商品の「こがしバターケーキ」は、濃厚で芳醇なバターの香りがたまらない、フィナンシェでもマドレーヌでもないオリジナルの焼き菓子です。

純度の高いバターが染み込み、表面はサックリ、中はふんわりと、いくらでも食べたくなる独特の食感のバターケーキ。かじったときに感じる心地よいシャリシャリ食感を生みだす砂糖コーティングは、ひとつずつ手作業で施されています。

こだわりいっぱいの「こがしバターケーキ」は、「モンドセレクション最高金賞」、「iTQi優秀味覚賞」で最高ランクとなる3つ星、「DLG」金賞の三冠を獲得。JALの国内線ファーストクラスのお茶菓子にも採用されているんですよ！ おうち時間をちょっと特別なひとときに…。ぜひお取り寄せでも味わってみてください。

■むか新（むかしん）「こがしバターケーキ」

公式サイト：http://www.mukashin.com/view/search

■参考記事：明日のおやつに！大阪・むか新「こがしバターケーキ」の当日発送便は最短翌日お届け可能（配信日：2021.05.05）



「トレンド＆映えスイーツ」

友達と一緒に楽しみたい手土産スイーツって？

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友達と一緒に食べたい

「トレンド＆映えスイーツ」！

Gift.1

【カフェ有鄰庵】しあわせプリンになりたいプリン

「しあわせプリンになりたいプリン 6個セット」3240円

岡山県倉敷市にある「カフェ有鄰庵（かふぇゆうりんあん）」の「しあわせプリン」は、年間約3万個も売れる看板メニュー。

チョコで描かれたスマイルがキュートな「しあわせプリン」。かわいいだけでなく味わいも格別！ とろとろで滑らかな舌ざわり、ほどよい甘さがクセになる味わいです。底面のカラメルソースとの相性も抜群！

通販専用のプリン「しあわせプリンになりたいプリン」は、一緒に付いてくるチョコペンで、好きなスマイルを自分で描けるという楽しみも。“しあわせ”になれそうなおいしいプリン。ぜひ公式通販サイトを覗いてみて！

公式サイト：https://yuurin-an.jp

■参考記事：3万個も売れる大人気の「しあわせプリン」が通販で発売開始します！（配信日：2021.02.04）



Gift.2

【実と美】モナカ（ミルク餡、フランボワーズ）

「モナカ1箱 （8個入）【ミルク餡、フランボワーズ】」2480円

作家ものの器で日本茶がいただける南船場のギャラリーカフェ「wad」の姉妹店で、テイクアウトのモナカをメインに扱う「実と美（みとみ）」。パティシエが考案した、具材の組み合わせが楽しい新しいモナカが看板商品です。

日持ちする「モナカ 手作りセット」はお土産におすすめ。数あるモナカのうち、公式オンラインストアで人気NO.1なのが「ミルク餡、フランボワーズ」です。やさしい甘さのミルク餡に、甘酸っぱいドライフランボワーズと、香ばしいピスタチオのトッピングで新しいおいしさ。カップ入りの餡、トッピング、皮が別々に包装されていて、おうちで作りたてが味わえます。

■実と美（みとみ）

住所：大阪府大阪市天王寺区上汐3-5-19

TEL：080-6666-7326

営業時間：12〜18時（土・日曜、祝日は11時〜、売切れ次第終了）

定休日：月・火曜

公式サイト：https://mitomi-monaka.com/

■参考記事：「実と美」のモナカが美味＆おしゃれ！手みやげにもぴったり｜大阪（配信日：2022.12.05）

Gift.3

超クリーミーで話題のバスクチーズケーキ／BELTZ

「Basic」（12cm） 3000円

『マツコの知らない世界』で紹介された「BELTZ（ベルツ）」は、バスクチーズケーキの専門店。気になるバスクチーズケーキのお味は…表面はキャラメルのようで、中身は濃厚クリーミー。スフレでもレアでもない新感覚のチーズケーキで、小さなひと切れでも十分に満足感があります。

ブラックペッパーや岩塩、カイエンペッパーをかけることで味が締まり、甘いスイーツからお酒のお供にぴったりの味わいへと変化させることができます。

スイーツとしても、おつまみとしても楽しめる「BELTZ」のチーズケーキ。公式サイトをチェックしてみてくださいね。

公式サイト：https://beltztokyo.stores.jp/

■参考記事：一見黒焦げ!? なケーキの中は、とろ〜り濃厚!美食家たちが愛する絶品チーズケーキ（配信日：2018.12.31）

Gift.4

プリンの概念が変わる、濃厚クリーミーなミラノプリン／Milano Dolce Tre Spade

イタリアプリンを堪能するなら、東麻布の人気店「Milano Dolce Tre Spade（ミラノ ドルチェ トレ スパーデ）」がおすすめ。日本テレビ『ヒルナンデス』など、さまざまなテレビ番組でも紹介される名店です。

こちらの「ミラノプリン」は、スプーンを入れるだけでわかるプリン生地の濃密さときめ細やかさ。まったり濃厚なクリームが口の中にまとわりついたと思ったら、さらーっと消えていくのが不思議！

チーズケーキとパンナコッタの間のような、独特の食感がクセになるおいしさです。

「ミラノプリンカット 全6種セット」3390円など

甘さは控えめでサイズも小さいのですが、どっしり濃厚なので1個で大満足。ワインとも相性がいいそうですよ。

「ミラノプリン」はプレーン以外にも種類が豊富に揃っています。通年販売している人気商品はローストしたピスタチオの風味が香る「シチリアピスタチオ」、まろやかな「ボネ（チョコレート）」、コーヒー味の「カフェ」、苦みがたった「ジャポーネ（抹茶）」、軽やかな酸味の「アランチャ（オレンジ）」など。お店の公式サイトからお取り寄せできます。

公式サイト：https://www.milanoplin.com/

■参考記事：プリンの概念が変わる「ミラノプリン」とは？厚さ2cmなのに自立する密度と濃厚さ（配信日：2018.08.05）

Gift.5

斬新なアイデアに驚く！ 瓶詰めパフェ＆みたらし団子／果朋

左から、「果ルフェ」温州蜜柑 702円、果実よせ 756円、「果朋だんご」みたらし 702円

世界遺産・元離宮二条城エリアにある創作和菓子のお店「果朋（かほう）」。京菓子の伝統美を受け継いだ、創造的で革新的なまるでアートのような創作和菓子が店頭に並びます。

特に斬新なアイデアに驚くのが瓶詰めの美しい和菓子。和スイーツと果実のパフェを詰め込んだ「果ルフェ」や、みたらし団子の上からきな粉で蓋をした「果朋だんご」は、和と洋が融合した味わいはもちろん、見た目もかわいくて持ち歩きしやすいと評判です。ぜひオンラインストアでチェックしてみて！

公式サイト：https://kahou.kyoto/

■参考記事：京都「果朋（KAHOU）」の瓶詰めパフェ・みたらしだんごがかわいい！お取寄せも可能な新感覚和菓子を紹介（配信日：2021.02.07）

Gift.6

【太陽ノ塔 洋菓子店】タイヨウノカンカン

「タイヨウノカンカン」4200円

「太陽ノ塔 洋菓子店（たいようのとう ようがしてん）」は、レトロで新しいカフェ併設の洋菓子店。クッキー缶のなかでいちばん人気なのが、「タイヨウノカンカン」。ふたを開けると、豊かな香りが広がります。10種類のクッキーは甘過ぎず、小麦やココアの素朴な風味を生かしたオーソドックスな味。レトロな花柄の缶もかわいい（なんと同じ花の型のクッキー入り）！

手土産として重宝するのはもちろん、自分用に買って食べ終わったあと、大切なものを入れて使う人が多いんだとか。公式オンラインショップからチェックしてみてくださいね。

■太陽ノ塔 洋菓子店（たいようのとう ようがしてん）

住所：大阪府大阪市北区中崎1-4-19

TEL：06-6312-4305

営業時間：10〜20時

定休日：火曜

公式サイト：https://taiyounotou.com/

■参考記事：大阪・中崎町のカフェ「太陽ノ塔 洋菓子店」に新登場のケーキが可愛すぎる！（配信日：2022.05.09）



「人気カフェ＆ショップのスイーツ」

あのお店が、お取り寄せできる？

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Gift.1

【tables labo】トライアルBOX

「トライアルBOX」（4種各1個）2000円

大阪・天満橋のOMMビル1階にある「tables labo（タブレス ラボ）」は、大阪のおしゃれさんが集まる南堀江の名物カフェ「TABLES Coffee Bakery & Diner（タブレス コーヒーベーカリー アンド ダイナー）」などを運営する「TABLES」ブランドが手がけるスイーツのテイクアウト専門店。国産の小麦粉やバター、九州産赤玉たまご、オーガニックチョコレートなど、厳選された素材を使用したこだわりの焼き菓子を提供しています。

「トライアルBOX」は、2層になった濃厚な「6Cチーズケーキ」のプレーンとチョコレート、「堀江バターサンド」の王道フレーバーのレーズンバターと人気ナンバーワンのイチゴミルクがそれぞれ1個ずつ入ったお試しセット。冷凍で届くので、食べたいときに食べたいものをひとつずつ楽しめるのもうれしいポイントです。

初めて購入する人にもおすすめの「トライアルBOX」で、「TABLES CoffeeBakery & Diner」の人気スイーツをぜひ味わってみて。

■tables labo（たぶれす らぼ）

住所：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM 1F

TEL：070-5570-4427

営業時間：9〜19時

定休日：不定休

公式サイト： https://www.cafeco-foods.com/shop/tableslabo

オンラインショップ：https://tables-online.jp



■TABLES CoffeeBakery & Diner

（たぶれす こーひーべーかりー あんど だいなー）

住所：大阪府大阪市西区南堀江2-9-10 Horie Green BLDG1F

TEL：06-6578-1022

営業時間：11〜20時（金・土曜、祝前日は〜21時）※閉店の60分前LO、ランチは〜15時（14時30分LO）、カフェは終日

定休日：不定休

公式サイト：https://www.tables-coffeebakerydiner.com



Gift.2

【＆ OIMO TOKYO CAFE 中目黒店】蜜芋バスクチーズケーキ

「蜜芋バスクチーズケーキ」（通常ラッピング）3980円

大手通販サイトの洋菓子部門で1位にも輝いたことがある「＆ OIMO TOKYO（おいも とうきょう）」の「蜜芋バスクチーズケーキ」。原料のさつまいもには、鹿児島県の契約農家が作った蜜たっぷりの安納芋を使用。それを石造りの熟成庫で60日間熟成させ、さらに自家製炭で2時間15分かけて焼きあげることにより、甘みとうま味、香ばしさがしっかりと感じられる「蜜芋」に仕上がっています。

「蜜芋バスクチーズケーキ」は、その蜜芋とチーズの濃厚な味と焼き芋のような香ばしさはしっかり感じさせつつ、なめらかで舌の上で溶けていくような食感が楽しめる贅沢なスイーツ。安納芋の蜜が溶けだして焦げた部分が、カラメルのような甘みと苦みのアクセントに。リピート間違いなしの逸品です！

公式サイト：https://www.oimotokyo.com

■参考記事：通販サイト1位「蜜芋バスクチーズケーキ」のカフェ旗艦店が初登場！「＆ OIMO TOKYO CAFE 中目黒店」（配信日：2021.09.06）



Gift.3

【京あめクロッシェ 京都本店】京あめ

「雛」用5個セット 1750円（箱代込）

「京あめCrochet 京都本店（きょうあめクロッシェ きょうとほんてん）」は、美しい色の飴が店いっぱいに並ぶ「京あめ」の専門店。あずきや、抹茶、梅などの和風味から、シャンパンや紅茶、ヨーグルトなどの洋風のものまで、見た目だけでなく味わいも豊かで個性的な味がラインアップされています。

飴の名前にも趣向が凝らされていて、名前とそのストーリーが書かれた紙も一緒に入っているので、気持ちを伝える贈り物にもぴったり。

京都土産の新定番におすすめしたい「京あめ」。お土産に迷ったら、「京あめCrochet 京都本店」を覗いてみてください。

公式サイト：https://crcht.com/

■参考記事：京桜、京七夕、紅葉手鞠…。季節ごとの出会いがある、宝石みたいな「京あめ」（配信日：2018.08.01）



Gift.4

【GOJODO-五條堂-】鴻池花火

「鴻池花火」4個入 2400円

東大阪市で約50年愛される有名和菓子店「GOJODO-五條堂-（ごじょうどう）」といえば、洋素材を組み合わせたり、見た目にもこだわった発想力豊かな和菓子が評判。

なかでも持ち帰り用の「鴻池花火（こうのいけはなび）」は、ブルーベリー、オレンジ、バナナ、フランボワーズ、パイナップルの5種の果物と生クリーム、こしあんとスポンジを、滋賀県産羽二重餅で丁寧に手包みした、まさにフルーツパフェのような創作大福です。生クリームと餡との相性も抜群で、頬張るごとに違った果物の味わいが楽しめます。和菓子好き、洋菓子好き、それぞれに一度は味わってほしい逸品です。

冷凍販売なので、1〜3時間解凍して味わってください。日持ちは冷凍で約1週間、解凍後1日。「GOJODO-五條堂-」公式サイトから冷凍での配送も受け付けているので、贈り物にもぴったりですよ。

■ittan 五條堂 京町堀店（いったん ごじょうどう きょうまちぼりてん）

住所：大阪府大阪市西区京町堀1-4-4

TEL：080-3809-1138

営業時間：10時30分〜18時30分

定休日：日・月曜 ※不定休あり

公式サイト：https://gojodosweets.com/



Gift.5

【OIMO】生スイートポテト

「生スイートポテト 定番ボックス」 （プレーン、紫いも、ブリュレ、抹茶、 ほうじ茶、カカオ）6個入 2280円

国産のサツマイモなど、厳選素材で作ったなめらかなペーストに、バターの香り豊かな256層ものサクサクパイを合わせた、なめらか＆サクサクの2つの食感が楽しい新感覚のお芋スイーツです。

「OIMO（おいも）」のスイートポテトのいちばんの特徴は、オーブンを使わず、生クリームやバターでミルキーなコクをプラスした、サツマイモペーストを採用しているところ。キャラメリゼした砂糖が香ばしいブリュレ、抹茶やカカオなど、サツマイモをベースにしたフレーバーもバラエティー豊か。カラフルな見た目も、手土産として喜ばれますよ！

「OIMO」公式サイトのオンラインストアから通販が可能です。

■OIMO 三軒茶屋店（おいも さんげんちゃやてん）

住所：東京都世田谷区三軒茶屋1-35-15

電話：03-3527-9608

営業時間：11〜19時

定休日：月曜（祝日の場合は営業し翌日休業）

公式サイト：https://specialities-online.com/

■参考記事：常識が変わる！"生"スイートポテト専門店「OIMO（オイモ）」が常に買える路面店をチェック（配信日：2021.03.29）



Gift.6

【五感】五感まんま

「五感まんま」1620円

「五感（ごかん）」は、京阪神に8店舗を展開する人気パティスリー。その本拠地である「五感 北浜本館（きたはまほんかん）」は、明治〜昭和期の近代建築が点在する北浜エリアに立つ、レトロなビルの1・2階にあります。

「五感 北浜本館」とオンラインショップ限定のお米のお菓子といえば「五感まんま」。新潟の限定農家が栽培したお米に九州産の米粉をブレンドし、小麦粉を使わず焼き上げたバターカステラです。

米麹から作る白味噌と日本酒も加え、まさにお米尽くし！ お米の風味とふわもち食感は格別で、おむすび型パッケージもかわいらしい！日持ちは製造日から24日なので、お土産にもおすすめです。

公式サイト：https://patisserie-gokan.co.jp/

■参考記事：大阪みやげの定番「五感」。レトロビルの北浜本館ではできたてスイーツも！（配信日：2022.06.15）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、一部『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

