『ホークアイ』新キャスト6人発表！ケイト・ビショップ役は、やはりヘイリー・スタインフェルド

マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズに登場するホークアイことクリント・バートンを主人公にしたDisney+(ディズニープラス)によるドラマシリーズ『Hawkeye(原題)』。現在撮影中の本作に出演するキャストが発表された。米Deadlineなどが報じている。

全8話のミニシリーズとなる『Hawkeye』は、映画シリーズでホークアイ/クリント・バートンを演じたジェレミー・レナーが同役で続投し、弓術のエキスパートであるホークアイが、ヤング・アベンジャーズに属していたケイト・ビショップに"ホークアイ"のバトンを受け渡す展開になると伝えられている。

今回出演することが明らかとなったのは、2021年公開の映画『ブラック・ウィドウ』でエレーナ・ベロワを演じているフローレンス・ピュー他、ヴェラ・ファーミガ(『ベイツ・モーテル』)、トニー・ダルトン(『ベター・コール・ソウル』)、フラ・フィー(『レ・ミゼラブル』(2012))、ザーン・マクラーノン(『バークスキンズ』)、新鋭のアラクア・コックスだ。

フローレンスはエレーナ・ベロワ役で続投、ヴェラはケイト・ビショップの母親エレノア・ビショップを演じ、トニーはジャック・デュケイン役、フラはカジ役、アラクアは相手の動きを完璧に再現できる能力を持つエコーことマヤ・ロペス役を担う。

また、この6人に加え、現時点では正式に発表されていないが、ケイト・ビショップ役に『ピッチ・パーフェクト』『ディキンスン 若き女性詩人の憂鬱』などに出演するヘイリー・スタインフェルドが確定した模様。ジェレミーが自身のTwitterでヘイリーと写っている画像をアップし、NYの地下鉄で撮影中の様子がキャッチされた。

