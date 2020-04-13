「auスマートパスプレミアム」にて、大友克洋監督4作品が配信された。

映像・音楽・書籍・ライブなどのエンタメサービスがau、docomo、SoftBankなど、どの携帯キャリアでもいつでも楽しめる「auスマートパスプレミアム」。大友克洋監督作品「AKIRA」「スチームボーイ」「MEMORIES」「SHORT PEACE」の4作品配信を記念して、 「大友克洋特集」を4月13日（月）から公開。

2019年に、新作のSF長編アニメ「ORBITAL ERA（オービタルエラ）」の制作を発表したばかりの大友克洋監督。日本を代表するマンガ家であり、アニメーション監督である彼がこれまでに手がけた傑作アニメ4本が見放題配信されている。国内外の映画監督にも多大な影響を与えた伝説的な一作「AKIRA」、3話からなる劇場用オムニバス・アニメーション大作「MEMORIES」、16年ぶりの長編アニメであり製作期間9年、作画枚数18万枚で描く空想冒険活劇「スチームボーイ」、そして4人の気鋭のアニメーション作家が競作したオムニバス「SHORT PEACE」。4作品の見どころはもちろん、製作過程や監督のこだわりなどおさえておきたいポイントを特集記事にまとめている。

「大友克洋監督4作品一斉見放題配信」記念特集 概要

対象：どなたでもご覧いただけます。

特集URL：http://kddi-l.jp/4lB

(C)2004大友克洋・マッシュルーム／STEAMBOY製作委員会 (C)SHORT PEACE COMMITTEE(C)KATSUHIRO OTOMO/MASH・ROOM/SHORT PEACE COMMITTEE (C)1995マッシュルーム／メモリーズ製作委員会 (C)1988マッシュルーム／アキラ製作委員会

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