カルト的な人気を誇る『プリーチャー』シーズン2が日本初放送

大人気DCコミックスドラマ化し、カルト的な人気を誇るバイオレンス・アクションドラマ『プリーチャー』。そのシーズン2がAXNにて日本初放送。

エミー賞受賞の『ブレイキング・バッド』を手掛けたサム・キャトリンが、企画・製作総指揮を務めるバイオレンス・アクションドラマ。

シーズン1で、牧師のジェシーは言葉で人を操れる特殊能力"ジェネシス"を使い、彼を慕う青年ユージーンをうっかり地獄に送ってしまった。彼を助け出すため神へのコンタクトを試みると、神は行方不明で下界にいるという情報を入手する。ジェシーはヴァンパイアの仲間キャシディと破天荒な元恋人チューリップとともに神を捜す旅に出る。しかし、その背後には恐ろしい暗殺者の影が忍び寄っていた。

主人公ジェシー・カスターを演じるのは、マーベルドラマ『エージェント・カーター』や映画『キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー』でハワード・スタークを演じ、『マンマ・ミーア!』シリーズなどに出演するドミニク・クーパー。ジェシーの仲間キャシディ役には、『Misfits/ミスフィッツ − 俺たちエスパー!』のジョセフ・ギルガン、元恋人チューリップ役には『エージェント・オブ・シールド』のレイナ役で知られ、昨年公開の映画『アド・アストラ』に出演したルース・ネッガが演じる。ちなみに、ドミニクとルースは2009年の舞台「フェードル」での共演をきっかけに交際していた(2018年破局している)。

またシーズン2から、『ゲーム・オブ・スローンズ』のロックを演じたノア・テイラー、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』のピップ・トレンス、『ベター・コール・ソウル』のジュリー・アン・エメリーらが出演する。

『プリーチャー』シーズン2は、4月18日(土)24:00よりAXNにて放送スタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:『プリーチャー』シーズン2 (c) 2017 Sony Pictures Television Inc. and AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.