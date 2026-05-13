この先5月14日(木)〜5月26日(火)の期間は、前半は暑さのレベルがアップしそうです。今週末から真夏日(最高気温30℃以上)の地点が急増するでしょう。今回の暑さのピークは19日(火)で今年初めて100地点以上で真夏日となりそうです。後半は前線や湿った空気の影響で、太平洋側を中心にぐずついた天気となるでしょう。梅雨のはしりとなりそうです。

5月14日(木)〜20日(水) 今週末から暑さのレベルアップ

14日(木)も上空の寒気の影響で、大気の不安定な状態が続くでしょう。東北南部や関東甲信、東海を中心にゲリラ雷雨に注意が必要です。15日(金)以降はいったん大気の不安定な状態は解消しそうです。



今週末以降は暑さのレベルがアップするでしょう。17日(日)は東京都心や名古屋、大阪など真夏日(最高気温30℃以上)になりそうです。19日(火)は今回の暑さのピークで、気温の集計をしているアメダス914地点(昭和(南極)、富士山、南鳥島を除く)のうち今年初めて100地点以上で真夏日となるでしょう。名古屋では33℃と7月下旬並みの暑さとなりそうです。急な暑さで体調を崩さないよう、熱中症対策をなさってください。

5月21日(木)〜26日(火) 梅雨のはしりに

5月21日(木)〜26日(火)は、前線や湿った空気の影響で、九州から東海で雨の降る日が多くなるでしょう。梅雨のはしりとなりそうです。関東や東北も雲が広がりやすく、雨の降る日があるでしょう。北海道もぐずついた天気となりそうです。一方で、沖縄は梅雨の中休みで、晴れる日が多いでしょう。



最高気温は1週目ほど高くはないものの、湿度が高く、かなりムシムシしそうです。食品の管理にも注意が必要です。