º£Æü15Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯À¸¡¦È¯Ã£¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Þ¤Ç±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü16Æü¤â¡¢À²¤ì¤Æ¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü15Æü¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¡¡Âç±«·ÙÊó¤â
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü15Æü¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤Ç»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯À¸¡¦È¯Ã£¤·¡¢Íë¤â´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ»³ÃÏ±è¤¤¤ÇÈ¯À¸¡¦È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¡¢ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÆÍÁ³¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º£Æü15Æü¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤ÇÂç±«·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü16Æü¤âµÞ¤ÊÍë±«¤È¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü16Æü¤â¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë¸á¸å¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µª°Ë»³ÃÏ¤äÃæ¹ñ»³ÃÏ±è¤¤¤Ç±«±À¤¬È¯À¸¡¦È¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü15Æü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢±«±À¤¬ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µþºå¿À¤Ê¤É»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¤Æ¥¶¤Ã¤È±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±«¤Î¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÆ»Ï©¤Î´§¿å¡¢ÍîÍë¤ä·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»³¤äÀî¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾åÎ®¤Ç¹ß¤Ã¤¿±«¤Ë¤è¤êµÞ¤Ë¿å¤«¤µ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½ë¤µ¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤äµþÅÔ¡¢ÆàÎÉ¤Ê¤ÉºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿åÊ¬¤ä±ö°»¤Ê¤É¤Ç±öÊ¬¤ò¤È¤é¤»¡¢Éþ¤òÃ¦¤¬¤·É÷ÄÌ¤·¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë?
ºÇ¿·¤Î¡Öµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Íë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£Ãí°ÕÊó¡¦·ÙÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃí°ÕÊó¡¦·ÙÊó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸½¾Ý¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ·Ù²ü»ö¹à¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£