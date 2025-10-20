ニューストップ > ライフ総合ニュース > 男子必見 女心を揺さぶる胸キュンメール9選 女の本音 妄想 裏ワザ・豆知識（ライフハック） なるほど スゴレン 男子必見 女心を揺さぶる胸キュンメール9選 2025年10月20日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 男性からの胸キュン告白メールについて、独身女性500名に聞いた ストレートに「付き合ってください」「会うたびに好きになっていく」 「メールくれるだけでテンション上がる」などがあげられている 記事を読む おすすめ記事 ギネス認定証とともに展示した花火写真、１件のクレームで撤去…写真家「納得いかない」 2025年10月19日 21時33分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 ディーン・フジオカ 偽りない元妻への感謝…それでも「離婚決断」に至った背景 2025年10月20日 5時0分 「夜の営みも“最後まで”あります」32歳女性がChatGPTとの結婚を決めたワケ。3年半付き合った婚約者のことを相談したら… 2025年10月14日 15時54分 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分