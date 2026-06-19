フラワー長井線を運営する山形鉄道が実施したクラウドファンディングについて、１月末に振り込み予定だった支援金の一部が、運営会社から支払われていないことが分かりました。 【写真を見る】1月末の振り込み予定から送金延期が繰り返し…山形鉄道クラウドファンディング集まった支援金の一部が未だ入金されず フラワー長井線は第三セクターの鉄道として沿線自治体で支援をしていますが、年々利用者が減