ONE OK ROCKのTaka、Toruが自身のInstagramを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手との3ショットを公開した。 【写真】ベンチに座ってドジャースの山本由伸投手と談笑中のワンオクTaka ■Takaがドジャースのユニフォームを纏い「本当に光栄でした」 TakaとToruは、米国ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われた「ドジャース対レイズ」戦での始球式に登場。キャッチャ&#