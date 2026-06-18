ONE OK ROCKのTaka、Toruが自身のInstagramを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手との3ショットを公開した。

【写真】ベンチに座ってドジャースの山本由伸投手と談笑中のワンオクTaka

■Takaがドジャースのユニフォームを纏い「本当に光栄でした」

TakaとToruは、米国ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われた「ドジャース対レイズ」戦での始球式に登場。キャッチャー役を務めた山本投手に向かって、Takaが見事なノーバウンド投球を披露してスタジアムを大いに沸かせた。

Takaは「まさか自分がDodger Stadiumで始球式をする日が来るとは。本当に光栄でした。そして始球式を受けてくれた由伸選手！本当に感謝です！Thank you, Dodgers.」と、興奮冷めやらぬ始球式の感想と感謝の気持ちを吐露。あわせて、Takaと山本投手の2ショットを公開した。写し出されたのは、ドジャースのユニフォームを纏ってキャップを被り、サングラスをかけたTakaとドジャースのパーカーにキャップを合わせた山本投手がベンチに座って談笑している姿だ。ふたりの和やかな笑顔が印象的だ。続けて、ユニフォーム姿でドジャー・スタジアムの正面に佇むTaka（2枚目）、Toruと一緒にユニフォームへと着替えている舞台裏（3枚目）、ベンチから熱気あふれるグラウンドと出てきた時のToruとの2ショット（4枚目）、広大なスタンドをバックにした姿（5枚目）が並ぶ。さらに、ドジャースのポスターが貼られている場所での山本投手との2ショット（6枚目）、背中に“TAKA”の文字と山本投手の背番号“18”が刻まれたモノクロバックショット（7枚目）、広大なグラウンドに力強く立つTakaとToruの姿（8枚目）、始球式でボールを投げる瞬間のTaka（9枚目）、そしてTakaとToruが山本投手を囲んで極上の笑みを浮かべる奇跡の3ショット（10枚目）という、豪華なラインナップだ。

SNSには「山本投手との笑顔が最高」「笑顔の写真がたくさんでうれしい」「海外で活躍するサムライたち」「かっこいい」といった声で溢れている。

■ドジャース公式Instagramも山本投手とのオフショット＆始球式の動画を公開

ドジャース公式Instagramでは「Yoshinobu and his longtime friend Taka.Welcome to LA, Taka and Toru from ONE OK ROCK（由伸と彼の長年の友Taka。ONE OK ROCKのTakaとToru、ようこそロサンゼルスへ）」と熱烈な歓迎メッセージと共に、オフショットと動画を投稿。

そこには、Takaと山本投手が仲良くベンチに並んで座ってピースサインを決めている微笑ましいショット（1枚目）が収められている。さらに、マウンドで豪快にボールを投げるTakaと山本投手の2ショット、Toruが加わった豪華な3ショットを収めた動画（2枚目）、マウンド上に堂々と立つTaka（3枚目）、キャッチャー役を務めた山本投手の背中越しにTakaを捉えた臨場感あるカット（4枚目）、Takaと山本投手が体を寄せ合う信頼感に満ちた2ショット（5枚目）、TakaとToruが山本投手を挟んで喜びを爆発させているグラウンド上での3ショット（6枚目）、マイク手にしたTakaとToruの2ショット（7枚目）、「It’s Time For Dodgers Baseball」と宣言するTakaとToruの姿（8枚目）、両手をあげてスタンドの観客の声援に応えるTakaとToru（9枚目）で締めくくられている。

■MLB公式Xは始球式の動画を投稿

MLB（Major League Baseball）の公式XとMLBの日本公式Xには、始球式でのTakaとToru、そして山本投手の姿をとらえた動画が公開されている。