現在放送中の『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）では高杉真宙が記憶をなくした幽霊シェフを演じ、『ムショラン三ツ星』（NHK）は小池栄子が元一流シェフで刑務所の管理栄養士役で出演中。名作も多い料理ドラマで、このシェフが魅力的だったと視聴者の印象に残ったのは？【写真】隠し切れないオーラ！『グランメゾン』打ち上げに参加する木村拓哉当時のフジの勢いを感じる作品は今も昔も料理ドラマは人気が高く、さまざ