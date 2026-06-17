大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が17日（水）、2026-27シーズンの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025-26シーズンは無冠に終わったサントリー。このオフにドミトリー・ムセルスキーの引退や髙橋藍らの退団など主力が複数抜けた中、チュニジア人オポジットのワシム・ベンタラやアルゼンチン代表アウトサイドヒ