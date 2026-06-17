大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が17日（水）、2026-27シーズンの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025-26シーズンは無冠に終わったサントリー。このオフにドミトリー・ムセルスキーの引退や髙橋藍らの退団など主力が複数抜けた中、チュニジア人オポジットのワシム・ベンタラやアルゼンチン代表アウトサイドヒッターのルチアーノ・パロンスキーら外国籍選手を中心に大型補強を敢行した。

来シーズンの主将に就任したのは、日本代表でも活躍しているミドルブロッカーの小野寺太志（30）だ。2023年にサントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）へ移籍すると、2m超の高さを武器に不動のミドルブロッカーとしてチームを牽引。2024-25シーズンでSVリーグ初代王者に輝き、続く2025-26シーズンでもチームの準優勝に貢献した。また、2015年から選出されている日本代表でも活躍しており、現在開催中のネーションズリーグ2026では中国予選ラウンドの4連勝を支えている。

副主将は、早稲田大学卒業後の2018年からサントリーに所属するリベロの喜入祥充（31）が昨シーズンに続き務める。

新キャプテンの小野寺と来シーズンも指揮を執るオリビエ・キャットHCがクラブを通してコメントしている。

■小野寺太志

「サンバーズという歴史あるチームのキャプテンを任せて頂ける事をとても嬉しく思います。個性豊かなメンバーを自分なりにまとめていけたらなと思います。昨シーズン、ファイナルの舞台で負けた悔しさを晴らす為に、選手、スタッフ、そしてサンバーズファンの皆さんと一丸となって戦います！今シーズンもサンバーズへの熱いご声援、よろしくお願いします！」

■オリビエ・キャットHC

「新シーズン、新チーム、新スタッフメンバー！ひとつのチャプターが終わり、新たなチャプターが始まろうとしています。私たちは、向上心とパッション、そして強い決意を胸に、これから始まる挑戦を楽しみにしています。ファンのみなさんへ、いつも変わらぬ応援をありがとうございます。皆さまのエネルギーが、私たちに毎日の練習でベストを尽くす力を与えてくれています。新シーズンの開幕とともに、また皆さまにお会いできることを楽しみにしています」