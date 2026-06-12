新たに２種類のカードのタッチ決済に対応した成都地下鉄の改札機。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月12日】中国四川省成都市の地下鉄を運営する成都軌道交通集団はこのほど、銀行・クレジットカード読み取り機能を拡充したと明らかにした。これまでの4種に加え、新たに海外クレジットカードのダイナースクラブ（Diners）とディスカバー（Discover）に対応した。これにより、中国カード決済大手の中国銀聯（ユニオンペイ）の