松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「シュクメルリ」を6月16日午前10時から数量限定で販売します。【画像】き…キタァ！コチラが今年の松屋「シュクメルリ」ラインアップです！（6枚）「シュクメルリ」は、“世界一ニンニクをおいしく食べる料理”とも呼ばれる、鶏肉をニンニクの効いたホワイトソースで煮込んだジョージアの郷土料理。松屋では2020年の発売以降、「松屋復刻メニュー総選挙」でも1位に輝