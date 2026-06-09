エース級アナウンサーの相次ぐ産休で、NHKが揺れている。桑子真帆アナ(39)、林田理沙アナ（36）の妊娠、産休が報道された。桑子アナは『クローズアップ現代』、林田アナは『サタデーウオッチ9』という局の看板番組を担当。おめでたい話ではあるが、2人の穴をどう埋めるのか。【もっと読む】視聴率の取れない枠にハマった和久田麻由子アナの不運 与えられているのは「誰でもできる役割」のみ「経験を積んだ30代女性アナウンサーを