年々少なくなるステーションワゴン2回に渡ってレポートした『ボルボXC60』のプラグインハイブリッド話。実は続けて、『ボルボV60T6 AWDプラグインハイブリッド』に乗ることができた。XC60では1000kmほど走ったが、こちらはスケジュールの関係で400km程度となる。【画像】スタイリッシュすぎるステーションワゴン！『ボルボV60T6 AWDプラグインハイブリッド』全47枚V60のようなボルボで言うエステート、つまりステーションワゴン