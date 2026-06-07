炭酸飲料から自動車の世界へテッド・ライアン氏が初めてフォードのヘリテージブランドマネージャー就任を打診された時、彼は興味をそそられつつも躊躇した。【画像】米国の自動車史を変えたポニーカー【初代フォード・マスタングを詳しく見る】全29枚熱心なクルマ好きというわけではなかった。歴史的なマスタングとリンカーンを所有する父親も、親友もクルマ好きであり、2人とも「クルマには素晴らしい物語が詰まっている」とラ